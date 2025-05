Fermati su auto con targa polacca a Macerata, uno guidava senza patente e aveva cocaina in tasca

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini albanesi sono stati fermati dalla Polizia a Macerata per guida senza patente e possesso di droga. L’operazione si è svolta in Via Velluti durante un controllo di routine.

Controllo di routine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata ha fermato un’autovettura Kia con targa polacca. A bordo si trovavano due cittadini albanesi di 25 e 20 anni, che hanno dichiarato di trovarsi in Italia per turismo e risultavano in regola con le normative sul soggiorno.

Violazioni al Codice della Strada

Durante il controllo, è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e il conducente non possedeva una patente di guida. Queste violazioni hanno portato al sequestro amministrativo del mezzo.

Possesso di droga

Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura locale.

