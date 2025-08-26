Fermato 26enne per la violenza sessuale al parco Tor Tre Teste di Roma su una 60enne: "Ero drogato"

Avrebbe confessato il presunto aggressore della 60enne rapinata e violentata nel parco Tor Tre Teste a Roma. I carabinieri hanno rintracciato e fermato nella zona della stazione Termini un 26enne di cittadinanza gambiana irregolare sul territorio italiano, che avrebbe ammesso il fatto con dichiarazioni spontanee. Ai militari dell’Arma avrebbe riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il fermo per la violenza a Tor Tre Teste

Dopo due giorni di ricerche nella zona attorno alla stazione romana, i carabinieri sono riusciti a trovare il violentatore grazie alla descrizione fornita dalla vittima e tramite le immagini recuperate dalle telecamere di videosorveglianza installate sulla strada percorsa dall’uomo.

Il 26enne sarebbe stato identificato dalle stesse scarpe e il berretto indossati durante lo stupro e la rapina commessi nella mattina di domenica 24 agosto. L’aggressore è stato riconosciuto con certezza dalla donna attraverso l’individuazione fotografica.

La 60enne violentata a Roma

La 60enne aveva denunciato di essere stata violentata e rapinata del cellulare al parco Tor Tre Teste poco dopo le 6 di domenica, mentre stava portando a passeggio il cane. Secondo la ricostruzione fatta dalla vittima, l’uomo di colore l’avrebbe sorpresa alle spalle e stuprata, prima di darsi alla fuga.

La donna ha dunque lanciato l’allarme al 112 ed è stata trasportata dal 118 al Policlinico Casilino per l’applicazione del protocollo rosa.

