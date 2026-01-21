Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 8.000 euro di sanzioni e di un fermo amministrativo di tre mesi il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia Stradale su un autoarticolato adibito al trasporto di bovini, fermato presso un’area di servizio lungo l’autostrada A14. Le violazioni sono state riscontrate durante il fine settimana, quando il mezzo, diretto verso Avellino, è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi che hanno evidenziato gravi irregolarità nelle modalità di trasporto degli animali.

Controlli intensificati lungo l’autostrada A14

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel corso dello scorso fine settimana, nell’ambito dei servizi di vigilanza e pattugliamento predisposti lungo l’autostrada A14. Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Bari ha individuato un autoarticolato adibito al trasporto di bovini, fermo in un’area di servizio dopo aver appena effettuato le operazioni di carico. Il mezzo era diretto verso la città di Avellino.

Accertamenti e riscontro delle irregolarità

Il veicolo è stato sottoposto a controlli approfonditi, anche grazie al supporto del personale sanitario della locale ASL. Nel corso delle verifiche sono emerse diverse irregolarità nelle modalità di trasporto degli animali, in violazione della normativa vigente. Gli operatori della Polizia Stradale hanno inoltre accertato l’inidoneità del veicolo stesso al trasporto di animali e riscontrato carenze nella documentazione fornita dal conducente.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

A seguito delle violazioni riscontrate, il complesso veicolare è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 8.000 euro. Le contestazioni hanno riguardato sia le modalità di trasporto degli animali sia la documentazione non conforme presentata dal conducente.

Tutela degli animali e prosecuzione del viaggio

I bovini trasportati sono stati successivamente trasbordati su un altro mezzo idoneo, che ha permesso loro di proseguire il viaggio verso la destinazione finale nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e tutela previste dalla legge. L’intervento ha garantito che gli animali potessero essere trasportati secondo le normative vigenti, evitando ulteriori rischi per la loro salute e il loro benessere.

IPA