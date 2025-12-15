Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino albanese di 42 anni per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti a Bolzano, dopo essere stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato espulso e trasferito al C.P.R. di Milano per il rimpatrio.

Controlli in via Raiffeisen: la segnalazione dei residenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Bolzano ha intensificato i controlli in via Raiffeisen, un’area già oggetto di attenzione a causa delle segnalazioni provenienti dai residenti. Durante uno di questi pattugliamenti, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della volante, si è allontanato rapidamente, destando sospetti.

Il fermo e l’identificazione in via Renon

I poliziotti hanno deciso di intervenire immediatamente, bloccando l’uomo nella vicina via Renon. Dopo averlo fermato, gli agenti lo hanno identificato: si trattava di un cittadino albanese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e risultato irregolare sul territorio italiano.

La perquisizione e il sequestro della cocaina

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi termosaldate e pronte per essere immesse sul mercato. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, confermando i sospetti degli operatori circa l’attività di spaccio dell’uomo.

L’arresto e le procedure di polizia giudiziaria

Il cittadino albanese è stato quindi accompagnato in Questura, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Espulsione immediata e trasferimento al C.P.R. di Milano

Al termine dell’udienza di convalida, e considerato lo stato di clandestinità dell’arrestato, il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha emesso un decreto di espulsione dal territorio dello Stato. Il provvedimento è stato eseguito senza indugi: l’uomo è stato accompagnato al C.P.R. di Milano, dove rimarrà in attesa del completamento delle pratiche necessarie al suo rimpatrio.

IPA