Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 29 anni è stato fermato a Como insieme ad altri due connazionali durante un servizio di pattugliamento in via Tibaldi, dove sono emerse diverse irregolarità a suo carico. Il giovane era sprovvisto di patente e sulla targa del mezzo guidato gravavano 15 fermi amministrativi accumulati dal 2020 ad oggi.

Controllo stradale e scoperta delle violazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17.00 di ieri, quando una volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha fermato un’autovettura in via Tibaldi. A bordo del mezzo si trovavano tre soggetti: il conducente di 29 anni, un passeggero di 22 anni e un altro di 20 anni, tutti italiani.

Il tentativo di giustificazione e le irregolarità accertate

Alla richiesta degli agenti di mostrare la patente di guida, il 29enne ha inizialmente tentato di giustificarsi, sostenendo di aver smarrito una presunta patente francese. Tuttavia, i controlli hanno permesso di accertare che il giovane non aveva mai conseguito alcuna patente. Inoltre, il veicolo risultava privo sia di copertura assicurativa che di revisione periodica obbligatoria. Sulla targa dell’auto, inoltre, gravavano 15 fermi amministrativi accumulati dal 2020 ad oggi.

Ulteriori accertamenti e precedenti penali

Il 29enne, sprovvisto di qualsiasi documento di identità, è stato accompagnato in Questura per ulteriori verifiche. Gli accertamenti hanno fatto emergere a suo carico diversi reati di truffa e un precedente penale per spaccio di sostanze stupefacenti. Questi elementi hanno aggravato la posizione del giovane, già compromessa dalle numerose infrazioni al Codice della Strada.

Sanzioni e misure adottate

Alla luce delle violazioni riscontrate, il 29enne è stato sanzionato per guida senza patente – non avendola mai conseguita – e per la circolazione con veicolo privo di revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Le autorità hanno sottolineato come la costante presenza delle Volanti della Questura di Como rappresenti un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di comportamenti illeciti sulle strade.

Il ruolo della Polizia di Stato nella prevenzione

La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza dei controlli mirati sul territorio, che consentono di individuare situazioni di pericolo e di intervenire tempestivamente per tutelare la collettività. L’episodio di ieri pomeriggio conferma l’efficacia delle attività di monitoraggio e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare non solo le violazioni amministrative, ma anche i reati più gravi come la truffa e lo spaccio.

La sicurezza stradale come priorità

La presenza di veicoli non assicurati, privi di revisione e condotti da persone senza patente costituisce un rischio concreto per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le sanzioni comminate al 29enne rappresentano un segnale chiaro della tolleranza zero nei confronti di chi mette in pericolo la vita propria e altrui, ignorando le norme fondamentali del Codice della Strada.

Conclusioni e appello alla responsabilità

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a rispettare le regole e a collaborare con le autorità per mantenere elevati standard di sicurezza. Episodi come quello avvenuto a Como dimostrano quanto sia fondamentale l’azione preventiva e repressiva della Polizia di Stato per garantire la tranquillità della comunità.

IPA