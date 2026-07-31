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È stato rintracciato alla stazione ferroviaria internazionale di Domodossola un uomo sardo di 35 anni, ricercato per la notifica di 18 atti di polizia giudiziaria relativi a una serie di reati tra cui estorsione, minaccia, reati ambientali, spaccio di sostanze stupefacenti e incendi dolosi. L’uomo, che viveva stabilmente in Svizzera, è stato fermato durante controlli mirati al retrovalico. Gli sono stati notificati gli atti pendenti e ritirato il passaporto su disposizione della Prefettura di Sassari.

Le accuse e i reati contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta presso la stazione ferroviaria internazionale di Domodossola, dove gli agenti della Polizia di Frontiera hanno effettuato controlli mirati sui passeggeri in arrivo dalla Svizzera. Nel corso di queste verifiche, è stato identificato un uomo sardo di 35 anni che risultava ricercato per la notifica di numerosi atti di polizia giudiziaria.

L’uomo era destinatario di 18 atti emessi da diversi Uffici Giudiziari e di Polizia italiani. Le accuse a suo carico sono molteplici e gravi: tra queste figurano estorsione, minaccia, reati ambientali e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, era ricercato anche per aver abusivamente occupato una casa cantoniera in provincia di Livorno. Tra i capi di accusa emerge anche il sospetto di essere responsabile di diversi incendi dolosi che hanno colpito beni mobili e immobili in varie località, causando danni a più persone.

La fuga e la nuova dimora in Svizzera

L’uomo, definito una vera e propria “primula rossa” dalle forze dell’ordine, aveva fatto perdere le proprie tracce da tempo, stabilendosi in Svizzera per sfuggire ai controlli e alle notifiche degli atti giudiziari. Il suo rientro in Italia, tuttavia, non è passato inosservato agli agenti della Polizia di Frontiera di Domodossola, che hanno saputo individuare e fermare il ricercato durante i controlli di retrovalico.

Le notifiche e il ritiro del passaporto

Una volta fermato, all’uomo sono stati notificati i 18 atti di polizia giudiziaria ancora pendenti. Inoltre, su disposizione della Prefettura di Sassari, gli è stato ritirato il passaporto per impedirgli di lasciare l’area Schengen e raggiungere paesi extra-Schengen, misura adottata per evitare ulteriori tentativi di fuga.

Le indagini e il plauso agli agenti

Il successo dell’operazione ha permesso ai vari uffici giudiziari coinvolti di proseguire nelle rispettive indagini e di aggiornare le informazioni sulla residenza del ricercato. L’attenzione e la professionalità degli agenti della Polizia di Frontiera di Domodossola sono state sottolineate anche nel comunicato ufficiale, che ha evidenziato l’importanza dei controlli capillari nel contrasto alla criminalità transfrontaliera.

IPA