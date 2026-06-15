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Un cittadino cinese è stato arrestato all’aeroporto di Rimini mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Londra utilizzando un passaporto coreano contraffatto. L’uomo, privo di documenti validi per l’espatrio, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea, che hanno rilevato irregolarità nel documento durante i controlli di sicurezza.

Il fermo all’aeroporto Fellini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di sabato 13 giugno presso lo scalo “Fellini” di Rimini. Un uomo di 36 anni, cittadino cinese, ha cercato di superare i controlli di sicurezza esibendo un passaporto apparentemente rilasciato dalle autorità della Corea del Sud. Gli agenti specializzati nel riconoscimento di documenti falsi hanno però individuato alcune anomalie nei sistemi di sicurezza del documento.

Gli approfondimenti tecnici condotti negli uffici della Polizia di Frontiera hanno permesso di accertare che il passaporto era effettivamente contraffatto. L’uomo, identificato come cittadino della Repubblica Popolare Cinese, risultava inoltre privo di un valido titolo per l’espatrio verso il Regno Unito e si trovava in posizione clandestina sul territorio italiano.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il passeggero è stato quindi arrestato con l’accusa di possesso e utilizzo di documento di identificazione valido per l’espatrio contraffatto. Il passaporto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, nella mattinata successiva l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per la celebrazione del processo con rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, l’imputato è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura locale per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Indagini in corso sulla provenienza del documento

Le autorità hanno avviato ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza del documento falso e per verificare un eventuale coinvolgimento di organizzazioni specializzate nella produzione e nel traffico di documenti contraffatti. L’obiettivo è quello di individuare eventuali reti criminali attive nel settore della falsificazione documentale e dell’immigrazione irregolare.

IPA