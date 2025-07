Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di Venafro per detenzione ai fini di spaccio di cocaina: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Isernia nei pressi del confine con la Campania. L’arresto è avvenuto dopo un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica locale, che ha permesso di bloccare il sospettato mentre trasportava 200 grammi di sostanza stupefacente destinata al mercato locale.

Operazione coordinata dalla Procura: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria, che ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Isernia. Gli investigatori hanno seguito i movimenti di un uomo già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, monitorando i suoi spostamenti fino ai confini con la Campania, dove si era recato presumibilmente per rifornirsi di sostanze illecite.

Il blitz e il sequestro della cocaina

L’uomo, un cinquantenne pluripregiudicato, è stato intercettato mentre rientrava a Venafro a bordo della propria auto. Gli agenti hanno deciso di intervenire nei pressi del comune, bloccando il veicolo e procedendo a una perquisizione accurata sia personale che dell’autovettura. Durante il controllo, sono stati rinvenuti 200 grammi di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato dell’area venafrana.

Arresto e conseguenze giudiziarie

Il sospettato è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, grazie anche alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Isernia. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante la quale l’indagato potrà esercitare il proprio diritto di difesa secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Penale.

Il contesto: la lotta allo spaccio nel territorio venafrano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’area di Venafro è da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto di questo soggetto, già noto per precedenti specifici, si inserisce in una strategia di contrasto volta a limitare la diffusione di droga tra i giovani e a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

Le indagini e il ruolo della Procura

La Procura della Repubblica di Isernia ha coordinato tutte le fasi dell’indagine, fornendo un supporto fondamentale agli agenti della Squadra Mobile. L’attività investigativa ha richiesto un attento monitoraggio dei movimenti del sospettato e una pianificazione dettagliata dell’intervento, culminato nel sequestro della sostanza stupefacente e nell’arresto dell’uomo.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un cinquantenne residente a Venafro, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti legati allo spaccio di droga. La sua attività criminale era già stata oggetto di attenzione da parte degli investigatori, che hanno deciso di intensificare i controlli proprio in seguito a movimenti sospetti registrati negli ultimi tempi.

La dinamica dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in più fasi: dapprima il pedinamento dell’indagato, poi il blitz nei pressi di Venafro, dove gli agenti hanno proceduto al fermo e alla perquisizione.

