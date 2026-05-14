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È scattata una denuncia per tentata truffa e contraffazione di targhe a Viterbo. Un cittadino italiano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una ditta locale fingendosi corriere.

Il tentativo di truffa ai danni dell’azienda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto lo scorso 12 maggio 2026 e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo. L’uomo, originario della Campania, è stato individuato grazie a un servizio di osservazione predisposto dagli investigatori dopo i primi sospetti sollevati dalla vittima del tentativo di truffa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 55enne aveva contattato più volte una ditta locale, presentandosi telefonicamente come corriere di una nota azienda di spedizioni. L’obiettivo era quello di preannunciare il proprio arrivo presso il magazzino per il ritiro di alcuni colli, tentando così di ottenere la merce con l’inganno. Tuttavia, la sua insistenza e alcune incongruenze hanno insospettito il personale dell’azienda, che ha deciso di non consegnare nulla e di allertare le forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e il sequestro del materiale

Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi organizzato un servizio di appostamento nei pressi dell’azienda. Poco dopo, il sospettato si è effettivamente presentato a bordo di un furgone preso a noleggio, chiedendo di ritirare la merce. Resosi conto di non riuscire nell’intento, si è allontanato rapidamente. Gli operatori sono intervenuti fermando il veicolo e sottoponendo l’uomo a controllo.

Durante le fasi del fermo, il 55enne ha tentato di disfarsi di due adesivi che aveva applicato al furgone per la contraffazione della targa. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire e sequestrare varie coppie di adesivi a grandezza naturale, riproducenti targhe di autoveicoli, oltre a diversi capi di abbigliamento – maglie e felpe – con i loghi di noti corrieri espressi. Questi materiali venivano utilizzati per rendere più credibili i tentativi di truffa.

I precedenti e il provvedimento del Questore

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentata truffa e contraffazione di targhe. A suo carico è stato inoltre emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Viterbo, firmato dal Questore.

IPA