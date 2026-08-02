Fermato col taser dopo aver speronato l’auto dei carabinieri a Senigallia, muore sull’ambulanza

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo è morto a Senigallia dopo essere stato inseguito dai carabinieri e non essersi fermato all’alt. Arrivato al posto di blocco ad alta velocità, ha prima speronato l’auto dei militari e poi ha proseguito la fuga a piedi. Raggiunto dai carabinieri, ha tentato di liberarsi ferendo uno dei militari. Durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, l’uomo è morto. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

Fermato dai carabinieri a Senigallia, muore dopo l’arresto

La dinamica di quanto accaduto nelle prime ore del mattino di domenica 2 agosto in via Raffaello Sanzio, a Senigallia, è tutta da accertare. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo è arrivato a tutta velocità alla guida di una Bmw e ha ignorato l’alt dei carabinieri.

Dopo aver speronato l’auto dei militari, ha terminato la sua corsa in via Cesanella e ha provato a scappare a piedi. I militari sono riusciti a bloccarlo nei pressi di Villa Torlonia, a quanto pare utilizzando un taser.

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Bloccato con un taser, poi il decesso in ambulanza

Visto lo stato di agitazione dell’uomo, i carabinieri avevano già avvertito il 118 e l’ambulanza, poco prima della conclusione dell’inseguimento, è giunta sul posto. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, i carabinieri avrebbero utilizzato il taser per fermarlo, ma l’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Pochi minuti dopo il trasferimento sull’ambulanza, l’uomo è morto a causa di un arresto cardiaco. Sul luogo dell’arresto, per supportare i carabinieri interventi, erano giunti anche gli uomini del commissariato e una pattuglia della polizia locale. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note e non è certo che coincidano con quelle del proprietario della Bmw, un cittadino ucraino. Durante l’arresto, tre carabinieri sono rimasti feriti e si sono recati al Pronto soccorso.

Il magistrato ha disposto l’autopsia

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per ricostruire la vicenda per chiarire le cause della morte dell’uomo sprovvisto di documenti.

L’indagine è coordinata dal pubblico ministero Valeria Cigliola, che ha già disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze di tutte le persone coinvolte nell’intervento per chiarire ogni aspetto della vicenda, a cominciare dall’utilizzo o meno del taser, come riportato dal Corriere Adriatico.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo alla guida della Bmw era in forte stato di agitazione e avrebbe ferito anche alcuni militari intervenuti per bloccarlo.