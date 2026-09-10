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È stato denunciato per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso un uomo di 50 anni fermato dalla Polizia di Stato a Catania durante un controllo nei pressi di via Antonio Pacinotti. Il veicolo su cui viaggiava è risultato rubato e l’uomo guidava senza patente.

Controllo della Polizia e scoperta degli arnesi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto quando una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha fermato un’autovettura per un controllo di routine. Alla guida si trovava un uomo catanese di 50 anni, il cui comportamento nervoso ha insospettito gli agenti.

La perquisizione e il ritrovamento degli strumenti da scasso

Durante la verifica, i poliziotti hanno deciso di ispezionare l’interno dell’auto. Sotto il sedile sono stati rinvenuti alcuni arnesi comunemente utilizzati per compiere furti. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla presenza di tali oggetti nel veicolo.

L’auto rubata e la guida senza patente

Gli accertamenti sono stati estesi anche al veicolo. Attraverso la consultazione della banca dati delle forze dell’ordine, l’auto è risultata essere stata oggetto di furto. Inoltre, è emerso che il conducente stava guidando senza essere in possesso della patente, violando così il Codice della Strada.

Le conseguenze: denuncia e sanzioni

Per questi motivi, oltre alla sanzione amministrativa prevista per la guida senza patente, nei confronti del 50enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. La Polizia ha sottolineato che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Restituzione dell’auto al legittimo proprietario

Infine, gli agenti hanno rintracciato il proprietario del veicolo rubato, provvedendo alla riconsegna dell’auto. L’episodio si è concluso così con il recupero del mezzo e la denuncia dell’indagato, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio nella città di Catania.

IPA