Un uomo di 44 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga durante un controllo di routine a Carini (Palermo). L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando i militari hanno notato l’indagato alla guida della propria auto insieme alla compagna e ai figli minori. Il comportamento sospetto dell’uomo ha portato alla scoperta di diverse dosi di cocaina e crack, oltre a quasi 490 euro in contanti, nascosti all’interno del veicolo.

Il controllo di routine e l’atteggiamento sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di pattugliamento a Carini. I militari hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo, la sua compagna e i figli minori. Fin dai primi istanti, l’indagato ha mostrato un comportamento che ha insospettito gli agenti: teneva una mano serrata a pugno con una forza insolita, come se volesse nascondere qualcosa. La situazione è apparsa ancora più anomala quando, alla richiesta dei documenti, l’uomo ha avuto notevoli difficoltà a prendere il portafoglio, cercando in tutti i modi di non aprire la mano chiusa.

La scoperta delle dosi di droga

La tensione è aumentata quando i Carabinieri hanno insistito affinché l’uomo mostrasse il contenuto del pugno. Messo alle strette, il 44enne ha infine ceduto, rivelando diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione. A quel punto, i militari hanno proceduto con una perquisizione personale e veicolare, estendendo i controlli anche all’interno dell’auto.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione, sono state trovate ulteriori 28 dosi tra cocaina e crack, oltre a quasi 490 euro in banconote di piccolo taglio, nascosti in un borsello sotto il sedile dell’auto. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il provento dell’attività illecita di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e la sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

Le misure cautelari e la convalida dell’arresto

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 44enne e ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo era già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Carini, misura che evidentemente non gli ha impedito di proseguire nell’attività illecita.

