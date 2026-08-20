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Un cittadino straniero è stato denunciato per porto abusivo di armi e violazione delle misure di prevenzione personali a Frosinone. L’uomo è stato fermato durante un controllo notturno dalla Polizia di Stato, che ha rinvenuto un coltello a serramanico in suo possesso. Il soggetto era inoltre destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune, emesso lo scorso 6 giugno 2026.

Controlli notturni e fermo in Corso Francia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle 00.40, quando gli agenti della Squadra Volante erano impegnati in un servizio di pattugliamento per il controllo del territorio nel capoluogo ciociaro. Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi rapidamente da Corso Francia.

Il controllo e la scoperta dell’arma

Gli agenti hanno raggiunto e fermato il soggetto, che si è mostrato subito poco collaborativo e in evidente stato di agitazione. Un controllo più approfondito ha permesso di scoprire, nascosto nella tasca anteriore dei pantaloni dell’uomo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri, con una lama di 7 centimetri.

Accertamenti e violazione delle misure di prevenzione

Dai successivi accertamenti è emerso che il cittadino straniero era destinatario di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone, provvedimento emesso il 6 giugno 2026 e valido per due anni. La presenza dell’uomo sul territorio comunale costituiva quindi una violazione delle misure di prevenzione personali disposte nei suoi confronti.

IPA