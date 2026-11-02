Fermato dalla Polizia a Frosinone nonostante il foglio di via: denunciato un 47enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un 47enne residente nell’hinterland di Frosinone è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato un foglio di via obbligatorio che gli impediva di tornare nel capoluogo. L’uomo è stato fermato intorno alle 00.30 del 31 ottobre, mentre camminava nei pressi di Corso Francia, senza fornire una giustificazione ritenuta valida per la sua presenza in città.

Il controllo della Polizia in Corso Francia

Come riferisce la Polizia di Stato, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato il 47enne durante un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo del territorio e alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione.

L’uomo si trovava a piedi nei pressi di Corso Francia, a Frosinone, quando è stato sottoposto agli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che nei suoi confronti era stato emesso dal Questore della provincia di Frosinone un foglio di via obbligatorio della durata di due anni, che gli vietava di fare ritorno nel comune capoluogo.

La violazione del foglio di via e la denuncia

Nonostante il provvedimento, il 47enne si trovava nel territorio comunale e, secondo quanto ricostruito dagli agenti, non ha fornito alcuna giustificazione valida per la sua presenza.

Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della misura di prevenzione personale.

IPA