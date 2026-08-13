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Un cittadino di 26 anni è stato fermato Verona per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto in Questura in attesa del giudizio direttissimo, dopo aver opposto una violenta resistenza agli agenti durante un controllo di routine.

Il caso a Verona

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una pattuglia delle Volanti di Verona ha notato un giovane in via degli Alpini durante il consueto servizio di controllo del territorio.

Intorno alle 4, gli agenti hanno avvicinato il 26enne chiedendogli di esibire un documento d’identità. Invece di collaborare, il ragazzo ha scelto di fuggire in direzione della Gran Guardia. Una volta raggiunto, ha assunto un atteggiamento ostile, inveendo contro i poliziotti e rifiutando ripetutamente di fornire le proprie generalità.

La reazione violenta e l’arresto

La situazione è rapidamente degenerata: il giovane ha iniziato a insultare e minacciare gli agenti, tentando più volte di colpirli. Durante il tentativo di contenimento da parte della Polizia, il 26enne ha opposto una forte resistenza, divincolandosi e sferrando numerosi calci, due dei quali hanno colpito alle gambe altrettanti operatori.

Dopo essere stato caricato sulla Volante per essere condotto in Questura, il giovane ha continuato a dimenarsi, arrivando a sferrare calci contro il finestrino posteriore dell’auto di servizio, che è stato infranto.

Il comportamento in Questura e le accuse

Giunto negli uffici di Lungadige Galtarossa, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, continuando a insultare e minacciare i poliziotti. Solo dopo alcuni minuti è tornato alla calma, consentendo agli agenti di procedere con le procedure di identificazione.

Al termine degli accertamenti, sono stati contestati al 26enne i reati di danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, oltre a quelli già menzionati di lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane è stato trattenuto in Questura in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria una volta a settimana.

L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino a Verona, sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli di routine e la difficoltà che le forze dell’ordine possono incontrare nel garantire la sicurezza pubblica.

IPA