Una persona è stata denunciata a Torino per tentata truffa, falsità materiale e sostituzione di persona. L’uomo, un italiano di cinquantadue anni, è stato fermato dopo aver tentato di appropriarsi di preziosi per 12.000 euro fingendosi corriere.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando la titolare di una gioielleria del centro città è stata contattata telefonicamente da un individuo che, presentandosi come corriere, ha annunciato il ritiro di alcuni plichi di gioielli per un valore di 12.000 euro. L’uomo ha sostenuto che la richiesta fosse partita dalla stessa commerciante, ma la procedura insolita ha insospettito la donna.

L’intervento della Polizia

La titolare, perplessa dalla richiesta, ha deciso di verificare la situazione contattando direttamente la società di spedizioni. Da questo controllo è emerso che nessun incaricato era stato mandato per il ritiro dei preziosi. Il giorno seguente, all’apertura del negozio, la donna ha notato la presenza di una persona in divisa, riconducibile proprio alla società di spedizioni menzionata nella telefonata.

Il fermo e l’identificazione

Avvisata la Polizia, personale della Squadra Mobile di Torino si è recato presso la gioielleria. Gli agenti hanno individuato l’uomo sospetto all’esterno dell’attività commerciale. Alla vista delle forze dell’ordine, il cinquantaduenne ha tentato di allontanarsi, ma è stato rapidamente bloccato e identificato dagli agenti.

Il materiale sequestrato

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un timbro aziendale riconducibile alla società di spedizioni e delle chiavi di un furgone parcheggiato nelle vicinanze. All’interno del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto una borsa contenente diverse uniformi appartenenti a 8 differenti società di consegne, segno di una possibile attività seriale di truffa e sostituzione di persona.

Ulteriori accertamenti

Dai successivi accertamenti è emerso che il cinquantaduenne era già destinatario di un avviso orale e di fogli di via da varie città italiane, a conferma di precedenti segnalazioni alle forze dell’ordine.

