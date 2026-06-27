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È di un arresto, tre denunce e tre segnalazioni alla Prefettura per uso di stupefacenti il bilancio di un servizio straordinario di controllo svolto dai Carabinieri nella notte del 27 giugno a Crema e nell’hinterland. L’operazione, mirata a contrastare la guida in stato di alterazione e la presenza di armi, è stata condotta con l’impiego di sei pattuglie e dodici militari della Compagnia di Crema e delle Stazioni dipendenti.

Controlli straordinari nella notte: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di vigilanza si è svolto dalla mezzanotte alle 6 del mattino del 27 giugno, coinvolgendo le zone della movida e le principali arterie stradali di Crema e dintorni. Gli obiettivi principali erano prevenire condotte di guida in stato di alterazione e individuare persone in possesso di armi da taglio o strumenti atti a offendere. Nel corso dei controlli sono state identificate 98 persone e 46 auto.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno eseguito un arresto su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Brescia. Il provvedimento ha riguardato un uomo di 30 anni, pluripregiudicato, che dovrà scontare una pena di quasi un anno e 11 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Il reato era stato commesso in provincia di Bergamo nel luglio del 2019, quando l’uomo aveva aggredito i militari di una pattuglia per evitare un controllo su strada. La condanna, emessa dal Tribunale di Bergamo nel settembre 2019 e confermata nel 2020 dalla Corte d’Appello di Brescia, è divenuta definitiva. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ha quindi emesso l’ordine di carcerazione, eseguito dai Carabinieri di Romanengo, che hanno accompagnato l’uomo al carcere di Cremona.

Denunce per guida sotto l’effetto di alcol e droga

Durante i controlli stradali, i Carabinieri della Radiomobile di Crema hanno denunciato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, per rifiuto di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti. L’uomo, fermato sulla SP 472 tra Rivolta d’Adda e Pandino, si trovava a bordo di un veicolo insieme a un’altra persona. Entrambi hanno mostrato nervosismo e, durante l’identificazione, i militari hanno notato una bustina di cellophane con tracce di cocaina. I due hanno ammesso di aver consumato la sostanza poco prima. Considerando lo stato di alterazione, i Carabinieri hanno chiesto al conducente di sottoporsi alle analisi di laboratorio, ma l’uomo ha rifiutato. Per questo motivo è stato denunciato per rifiuto di eseguire il test e segnalato alla Prefettura come consumatore di droga. La patente gli è stata ritirata e l’auto sequestrata ai fini della confisca.

Un altro caso ha riguardato un uomo di 20 anni, fermato in via Capergnanica a Crema durante un controllo di routine. Il giovane, alla guida di un’auto, è risultato in evidente stato di alterazione. Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato valori di oltre 1,40 g/l, quasi il triplo del limite consentito. I Carabinieri lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirandogli la patente e affidando l’auto al proprietario.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 61 anni. Fermato in via Brescia a Romanengo, l’uomo emanava un forte odore di alcol. Il test dell’etilometro ha confermato un valore di quasi 1,10 g/l. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e l’auto affidata a una persona idonea.

Segnalazioni per uso personale di stupefacenti

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre persone per uso personale di stupefacenti. Un 19enne è stato fermato a piedi a Offanengo, all’interno di un parco pubblico, mentre era in compagnia di amici. I militari, insospettiti dal suo comportamento, hanno trovato a terra vicino a lui un involucro contenente oltre 9 grammi di hashish, sequestrati per uso personale. Il giovane è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente.

Un altro giovane è stato fermato in vicolo Borghetto a Offanengo, dove, insieme ad altri ragazzi, stava disturbando la quiete pubblica. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 3,5 grammi di hashish, anch’essi sequestrati. Anche lui è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Bilancio dell’operazione e obiettivi raggiunti

L’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Crema ha permesso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città e dell’hinterland, soprattutto nelle ore notturne e nei luoghi della movida. Grazie all’impiego di sei pattuglie e dodici militari, sono stati effettuati controlli approfonditi su 98 persone e 46 veicoli, portando a un arresto, tre denunce e tre segnalazioni per uso personale di stupefacenti. L’attività ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto di reati legati alla guida in stato di alterazione, al consumo di stupefacenti e alla presenza di armi, contribuendo a garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Crema e delle zone limitrofe.

IPA