Fermato in Brianza per terrorismo, 21enne progettava attacco come a Modena: era pronto all'azione "immediata"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Terrorismo internazionale: con questa accusa la Procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe pubblicato sui social contenuti per elogiare gli attentati dell’Isis, insieme a messaggi di esaltazione del martirio. Il 21enne avrebbe inoltre progettato un attentato terroristico “come a Modena“.

Terrorismo, puntava ad attacco come a Modena

L’indagine è coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis, con il supporto della sezione antiterrorismo della Digos.

Sono numerosi i post pubblicati su Instagram e TikTok che, secondo l’accusa, proverebbero la crescente radicalizzazione del giovane.

Alcuni degli elementi al vaglio riguardano i riferimenti ai fatti di Modena dello scorso 15 maggio scorso, quando l’auto guidata da Salim El Koudri travolse diversi pedoni nel centro della città. Per quell’episodio, all’uomo alla guida sono state contestate le accuse di strage e lesioni, ma non quella di terrorismo.

Secondo la Procura, alcuni messaggi pubblicati dal 21enne avrebbero lasciato intendere la volontà di compiere, concretamente e a strettissimo giro, un’azione simile.

Il fermato respinge le accuse di terrorismo

Sentito dal giudice per le indagini preliminari Rossana Mongiardo, il giovane ha respinto le accuse sostenendo che i contenuti pubblicati online avessero esclusivamente finalità divulgative.

E per quanto riguarda i riferimenti all’episodio di Modena, avrebbe spiegato di essere consapevole che non si trattasse di un attentato terroristico, pur avendo condiviso il video dell’investimento. Sul viaggio in Marocco, invece, avrebbe dichiarato di dover sostenere un esame.

Il Gip deciderà in merito alla richiesta di convalida del fermo e sull’eventuale custodia cautelare in carcere.

Come è nata l’indagine

L’indagine che ha portato al fermo nasce da un’inchiesta totalmente diversa della Procura di Milano: il precedente procedimento aveva portato il 22 aprile agli arresti domiciliari di un giovane italo-albanese residente a Pavia, ritenuto coinvolto in una rete online di neonazisti e antisemiti con riferimenti agli estremisti di Terza Posizione.

Il commento del ministro Piantedosi

Sul fermo è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi:

Grazie a una capillare azione di presidio del territorio, ad un costante monitoraggio degli ambienti dell’estremismo, ad un attento controllo dei canali informatici e dei social network insieme ad una elevata capacità di analisi, le nostre Forze dell’ordine e l’intelligence sono stati in grado ancora una volta di intervenire tempestivamente per individuare una minaccia terroristica.