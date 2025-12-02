Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 27enne di origine nordafricana presso la stazione ferroviaria di Alessandria, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale locale nel 2025. L’uomo, fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. L’operazione si inserisce nell’ambito di un rafforzamento dei servizi di controllo nell’area della stazione e nelle zone limitrofe, che ha portato anche all’identificazione di 121 persone e a diverse indagini e sanzioni per spaccio e detenzione di stupefacenti.

Arresto in stazione: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto pochi giorni fa presso la stazione ferroviaria di Alessandria. Gli agenti della Polizia Ferroviaria della Sezione locale hanno sottoposto a controllo un uomo di 27 anni, straniero di origine nordafricana. Dopo le verifiche di rito, è emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Alessandria nel 2025. L’uomo era ricercato per una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Dalla stazione al carcere: l’esecuzione dell’ordine

Al termine dei controlli, la Polfer ha proceduto all’arresto del 27enne. L’uomo è stato quindi trasferito presso la casa Circondariale di Torino “Cantiello e Gaeta”, dove dovrà espiare la pena prevista dall’ordine di carcerazione. L’operazione si è svolta senza incidenti e rientra nelle attività ordinarie di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

Controlli straordinari e risultati nel mese di novembre

L’arresto si inserisce in un più ampio contesto di intensificazione dei servizi di vigilanza e prevenzione nell’area della stazione ferroviaria di Alessandria e nelle zone ad essa collegate. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, nel solo mese di novembre sono stati effettuati controlli straordinari con la collaborazione della Questura, della Polfer e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte. Queste attività hanno portato all’identificazione di 121 persone, di cui 57 con precedenti di polizia.

Indagini per spaccio e sequestri di droga

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno indagato 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 97,58 grammi di hashish e 1,6 grammi di cocaina. Questi risultati testimoniano l’impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione di stupefacenti nell’area della stazione e nelle zone limitrofe.

Sanzioni amministrative per detenzione di stupefacenti

Oltre alle indagini per spaccio, altre 4 persone sono state colpite da sanzioni amministrative per detenzione di stupefacente destinato al consumo personale. Questi provvedimenti si inseriscono nella strategia di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, con particolare attenzione alle aree sensibili come le stazioni ferroviarie.

