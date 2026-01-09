Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 56 anni originario di Maddaloni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nel centro cittadino, dove l’uomo è stato fermato a bordo della sua auto durante un controllo di routine.

Un arresto in provincia di Caserta

Come anticipato, l’intervento è scattato durante un’attività di controllo del territorio condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Gli operatori hanno notato un individuo, già conosciuto per precedenti penali, fermo in auto con il motore acceso in una zona centrale della città.

Alla vista dei poliziotti l’uomo ha cercato di liberarsi di un involucro bianco, gettandolo via nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti hanno però recuperato l’oggetto, scoprendo che conteneva circa 20 grammi di cocaina. Il quantitativo e le modalità hanno fatto scattare immediatamente ulteriori accertamenti.

L’uomo era in possesso di armi

Considerando la situazione sospetta i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita del veicolo.

L’uomo ha opposto resistenza, rendendo necessario l’intervento di un secondo equipaggio per garantire la sicurezza degli operatori e completare le verifiche. All’interno dell’auto sono stati trovati un manganello metallico, un coltello a serramanico e diversi telefoni cellulari, tutti sottoposti a sequestro.

Il fermo e le accuse

Al termine delle operazioni il soggetto è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Il contesto dell’operazione

L’arresto si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte regolarmente dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso le aree urbane più sensibili e la costante vigilanza contro i reati che minacciano l’ordine pubblico.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni continua a svolgere un ruolo centrale nelle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, collaborando con le altre articolazioni della Polizia di Stato di Caserta per assicurare risposte tempestive ed efficaci alle situazioni di emergenza.

