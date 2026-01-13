Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino nigeriano è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 50 grammi di droga a Calolziocorte, in provincia di Lecco. L’uomo è stato fermato in flagranza per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale nel pomeriggio di sabato 11 gennaio nei pressi del Parco Adda durante specifici servizi di controllo.

Spaccio, un fermo in provincia di Lecco

L’intervento si è inserito in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti organizzata dalla Squadra Mobile nel territorio di Lecco.

L’attenzione degli agenti si è concentrata sul Parco Adda, dove erano state segnalate presenze sospette di soggetti di origine nordafricana dediti allo spaccio.

Il monitoraggio e l’arresto in flagranza

Nel corso del servizio di osservazione i poliziotti hanno notato un insolito via vai di persone che si avvicinavano a un cittadino straniero all’interno dell’area verde. Gli incontri, brevi e circoscritti, hanno insospettito gli agenti che hanno ritenuto compatibili i movimenti con scambi di droga e denaro.

L’ipotesi investigativa è stata confermata poco dopo, quando due “clienti” sono stati fermati e sottoposti a controllo: entrambi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente per uso personale e sanzionati amministrativamente.

Il tentativo di fuga e la colluttazione

Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire e sottoporre a controllo il presunto pusher. L’uomo, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento ostile e ha cercato di sottrarsi al controllo, tentando la fuga.

Ne è nata una breve colluttazione durante la quale il sospettato ha opposto una forte resistenza, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Il sequestro di droga e denaro

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, oltre a quasi 500 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Secondo gli investigatori il denaro sarebbe il provento dell’attività di spaccio appena documentata.

L’arresto e le accuse

Alla luce delle condotte accertate il cittadino nigeriano è stato arrestato con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco l’uomo è stato associato presso la locale Casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

