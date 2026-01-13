Fermato per spaccio in un parco aggredisce gli agenti a Calolziocorte vicino Lecco, arrestato
Un pusher nigeriano è stato arrestato a Calolziocorte per spaccio e resistenza. Sequestrati 50 grammi di droga e 500 euro in contanti.
Un cittadino nigeriano è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 50 grammi di droga a Calolziocorte, in provincia di Lecco. L’uomo è stato fermato in flagranza per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale nel pomeriggio di sabato 11 gennaio nei pressi del Parco Adda durante specifici servizi di controllo.
Spaccio, un fermo in provincia di Lecco
L’intervento si è inserito in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti organizzata dalla Squadra Mobile nel territorio di Lecco.
L’attenzione degli agenti si è concentrata sul Parco Adda, dove erano state segnalate presenze sospette di soggetti di origine nordafricana dediti allo spaccio.
Il monitoraggio e l’arresto in flagranza
Nel corso del servizio di osservazione i poliziotti hanno notato un insolito via vai di persone che si avvicinavano a un cittadino straniero all’interno dell’area verde. Gli incontri, brevi e circoscritti, hanno insospettito gli agenti che hanno ritenuto compatibili i movimenti con scambi di droga e denaro.
L’ipotesi investigativa è stata confermata poco dopo, quando due “clienti” sono stati fermati e sottoposti a controllo: entrambi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente per uso personale e sanzionati amministrativamente.
Il tentativo di fuga e la colluttazione
Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire e sottoporre a controllo il presunto pusher. L’uomo, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento ostile e ha cercato di sottrarsi al controllo, tentando la fuga.
Ne è nata una breve colluttazione durante la quale il sospettato ha opposto una forte resistenza, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.
Il sequestro di droga e denaro
La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, oltre a quasi 500 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.
Secondo gli investigatori il denaro sarebbe il provento dell’attività di spaccio appena documentata.
L’arresto e le accuse
Alla luce delle condotte accertate il cittadino nigeriano è stato arrestato con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.
Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco l’uomo è stato associato presso la locale Casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.