Un arresto e oltre mezzo chilo di cocaina sequestrati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri nella periferia di Crema. Un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che guidava senza patente, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga e una colluttazione con i militari. L’arresto è stato convalidato dal GIP di Cremona il 26 gennaio.

Un arresto a Crema

L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio nella periferia di Crema. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un’auto sospetta con alla guida un giovane di 20 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e con precedenti di polizia.

Quando i Carabinieri hanno intimato l’alt il giovane ha ignorato l’ordine, schivando l’auto di servizio. È quindi sceso dal veicolo e ha tentato di allontanarsi a piedi, sostenendo di avere i documenti a casa e rifiutandosi di fermarsi.

I militari lo hanno raggiunto, ma il ragazzo ha opposto una forte resistenza divincolandosi e dandosi nuovamente alla fuga. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Stazione di Romanengo che ha contribuito a bloccare il fuggitivo.

Durante l’operazione il giovane ha ingaggiato una vera e propria colluttazione con uno dei militari, scalciando e dimenandosi nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Solo dopo una breve ma intensa lotta è stato ammanettato e messo in sicurezza.

Il sequestro della droga e dell’auto

Una volta assicurato il giovane i Carabinieri hanno dovuto anche calmare alcuni parenti dell’arrestato, che avevano tentato di ostacolare le operazioni di controllo.

Successivamente i militari hanno recuperato le chiavi dell’auto guidata dal ventenne e hanno proceduto a una perquisizione del veicolo. All’interno di un vano portaoggetti è stata rinvenuta una confezione in cellophane contenente cocaina. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di quasi 520 grammi di sostanza stupefacente, destinata con ogni probabilità allo spaccio.

Le conseguenze per il giovane: arresto e convalida

Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma a Crema, dove è stato formalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla droga i Carabinieri hanno sequestrato anche l’auto, poiché il ventenne era alla guida nonostante la patente gli fosse stata sospesa nell’ottobre precedente per infrazioni comportamentali. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Cremona.

