Un arresto a Brescia: un cittadino serbo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato e condotto in carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato adottato a seguito della sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a un cumulo di pene per oltre 3 anni di reclusione dovute a diversi reati, tra cui furto, estorsione, minacce e lesioni volontarie. Contestualmente, il Questore ha disposto la misura di prevenzione personale dell’avviso orale e la revoca del permesso di soggiorno, con successiva espulsione dal territorio nazionale.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra “Volante” della Questura di Brescia hanno individuato nei giorni scorsi un cittadino serbo di 40 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale ma già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità. L’uomo è stato fermato durante le consuete attività di prevenzione generale e controllo del territorio, mentre transitava in via San Polo.

L’arresto e l’esecuzione dell’ordine di carcerazione

L’intervento degli agenti è scattato in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia. Il provvedimento è stato adottato dopo la sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale, a seguito di un provvedimento di cumulo pene che ha portato a oltre 3 anni di reclusione per l’uomo. I reati contestati comprendono furto, estorsione, minacce e lesioni volontarie, episodi che hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale.

Le attività di prevenzione e controllo

Il cittadino serbo è stato rintracciato dagli agenti durante le attività operative di prevenzione generale e controllo del territorio, finalizzate a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità diffusa. Il fermo è avvenuto in via San Polo, una zona già oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine per la presenza di fenomeni di criminalità.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura di Brescia, dove sono state svolte le procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti, il cittadino serbo è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia per l’espiazione della condanna.

