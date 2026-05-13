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Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata del 10 maggio presso il parcheggio di un centro commerciale di Monza. Un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, spaccio e violazioni in materia di immigrazione, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per un controllo su una bicicletta risultata rubata.

L’intervento a Monza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una segnalazione ha raggiunto la Sala Operativa della Questura di Monza e della Brianza.

La chiamata riguardava la presenza sospetta di un uomo in possesso di una bicicletta denunciata come rubata nei mesi precedenti.

L’intervento degli agenti e il controllo

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente presso il parcheggio del centro commerciale di Monza.

Sul posto hanno individuato il cittadino straniero in possesso del velocipede oggetto di furto. Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza della bicicletta e di esibire un documento di identità, l’uomo ha fornito spiegazioni poco convincenti, dichiarando di aver acquistato il mezzo da un connazionale per poche decine di euro.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

Durante le fasi di controllo, il soggetto ha improvvisamente assunto un comportamento aggressivo, colpendo gli agenti con pugni, calci e gomitate nel tentativo di fuggire.

Gli operatori sono riusciti a bloccarlo grazie anche all’utilizzo dello spray al capsicum in dotazione, procedendo quindi al suo arresto.

Le conseguenze dell’aggressione

A seguito dell’episodio, due operatori hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, salvo complicazioni. La bicicletta recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ed è stato inoltre deferito in stato di libertà per ricettazione e per violazione della normativa sull’immigrazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo fissato presso il Tribunale cittadino.

IPA