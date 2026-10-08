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Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri ad Altavilla Vicentina (Vicenza) con le accuse di furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, noto con il soprannome di “Picoman” per via del suo caratteristico modus operandi, è stato individuato attraverso l’analisi dei filmati della videosorveglianza in seguito a un colpo messo a segno all’interno di una lavanderia cittadina.

Numerosi colpi col piccone ad Altavilla Vicentina

Tutto ha avuto inizio quando il proprietario di una lavanderia di Altavilla Vicentina (Vicenza) ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo ha segnalato la presenza di un individuo armato di piccone che stava perpetrando un furto all’interno della sua attività commerciale.

I militari sono intervenuti con tempestività, raggiungendo il luogo indicato e riscontrando la forzatura della porta d’ingresso e della cassa automatica. Sul pavimento sono state trovate diverse monete sparse, segno evidente del tentativo di asportare il denaro contenuto nella macchina.

L’identificazione

Uscendo dalla lavanderia, i Carabinieri hanno notato un uomo che si aggirava nei dintorni a bordo di una bicicletta. Il soggetto indossava una felpa con il cappuccio calato sulla testa, dettaglio che ha attirato l’attenzione degli operatori.

Considerando la recente serie di furti avvenuti in zona con modalità analoghe – ovvero la rottura delle casse automatiche tramite un attrezzo da lavoro – i militari hanno deciso di procedere al controllo dell’individuo.

L’inseguimento e il fermo

Alla vista delle divise, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga ma è stato rapidamente bloccato dai Carabinieri e condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Durante la perquisizione personale i militari hanno rinvenuto un marsupio contenente un taglierino e la somma di 110 euro circa, suddivisa tra banconote e monete.

L’uomo incastrato dalle telecamere

Determinante per l’identificazione del sospetto è stata la visione delle immagini di videosorveglianza fornite dal titolare della lavanderia.

Nei filmati si vede chiaramente l’uomo mentre compie il furto utilizzando un piccone, e la corrispondenza con il soggetto fermato è risultata evidente, anche grazie alla presenza di specifici tatuaggi sulle mani, ben visibili nei video.

Le indagini

Nonostante le ricerche mirate, il piccone utilizzato per il colpo non è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine. Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione ha permesso di interrompere una serie di colpi che avevano destato preoccupazione tra i commercianti della zona.

Il soprannome “Picoman” e il modus operandi

La stampa locale aveva ribattezzato l’autore dei furti seriali con il soprannome di “Picoman”, proprio per la particolare tecnica utilizzata: l’uomo agiva armato di piccone, colpendo le casse automatiche delle lavanderie e asportando il denaro contenuto.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di collegare il fermato agli episodi precedenti, grazie alle analogie nel modus operandi e agli elementi raccolti durante l’intervento.

IPA