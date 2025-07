Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di una misura cautelare il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Venaria, dove un uomo di trentacinque anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 2 luglio nel quartiere “Salvo d’Acquisto”, dopo che i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un condominio già monitorato dagli investigatori.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Stazione di Venaria ha osservato un giovane a bordo di un monopattino avvicinarsi con circospezione a un condominio del quartiere “Salvo d’Acquisto”. I militari, insospettiti dall’atteggiamento guardingo del ragazzo, sono scesi dal veicolo e si sono appostati dietro un cespuglio per monitorare la situazione senza farsi notare.

L’incontro sospetto e il blitz

Pochi minuti dopo, il giovane è stato visto uscire rapidamente dall’edificio e allontanarsi a tutta velocità con il monopattino. Quasi in contemporanea, un uomo – già noto alle forze dell’ordine – si è affacciato al balcone, probabilmente per accertarsi che il visitatore si fosse effettivamente allontanato. I Carabinieri hanno quindi deciso di intervenire e, dopo alcune centinaia di metri, hanno fermato il ragazzo in monopattino.

Il sequestro della droga

Durante il controllo, il giovane – un trentatreenne – ha consegnato spontaneamente una dose di hashish che aveva nascosto negli slip. Questo particolare ha rafforzato i sospetti dei militari su una possibile attività di spaccio all’interno del condominio.

La perquisizione e l’arresto

I Carabinieri hanno quindi proceduto con la perquisizione dell’abitazione del trentacinquenne che aveva accolto il giovane. All’interno della cameretta, sulla scrivania, sono stati rinvenuti un panetto di hashish dal peso di 34 grammi e 3 dosi già suddivise di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari e le conseguenze per l’acquirente

A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per il trentacinquenne il divieto di dimora nel Comune di Venaria e l’obbligo di firma presso le autorità competenti. Per quanto riguarda l’acquirente, è stata contestata la violazione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, con conseguente segnalazione alla Prefettura.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Il provvedimento nei confronti dell’arrestato è stato emesso durante la fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, nei suoi confronti vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: la lotta allo spaccio nei quartieri cittadini

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli e attività investigative da parte delle forze dell’ordine per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri residenziali. Il quartiere “Salvo d’Acquisto” era già da tempo sotto osservazione, segno di una particolare attenzione delle autorità verso le zone considerate più a rischio.

La collaborazione dei cittadini e l’importanza della prevenzione

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare movimenti sospetti e situazioni anomale, elementi che possono rivelarsi fondamentali per prevenire e reprimere reati come lo spaccio di droga. La presenza costante delle pattuglie nei quartieri rappresenta un deterrente e un punto di riferimento per la comunità.

Conclusioni

L’arresto del trentacinquenne a Venaria rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nei quartieri cittadini. L’attenzione resta alta, con controlli e indagini che proseguiranno anche nei prossimi mesi.

