Fermato senza documenti durante i controlli ad Asti, accompagnato alla frontiera e rimpatriato

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È stata eseguita l’espulsione di un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, accompagnato coattivamente alla frontiera presso l’aeroporto di Caselle Torinese. Il provvedimento, disposto nell’ambito delle attività di controllo e sicurezza pubblica, è stato organizzato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Asti.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato rintracciato dagli operatori dell’Ufficio Volanti durante le regolari attività di controllo del territorio nella città di Asti. Al momento dell’identificazione, il soggetto è risultato privo di documenti validi, in violazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

L’espulsione e il trasferimento

In seguito agli accertamenti, l’uomo è stato invitato presso gli Uffici della Questura di Asti, dove è stata disposta nei suoi confronti l’espulsione dal territorio nazionale. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Giudice di Pace, confermando la necessità del rimpatrio.

Il servizio di vigilanza e il rimpatrio

L’Ufficio Immigrazione ha quindi organizzato un servizio di vigilanza e trasferimento in condizioni di sicurezza, accompagnando il cittadino straniero presso l’aeroporto di Torino Caselle per il definitivo rimpatrio nel Paese di origine. L’operazione si è svolta senza incidenti, garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa.

IPA