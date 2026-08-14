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È stato eseguito un arresto a Trani, dove un uomo è stato fermato sull’autostrada A/14 per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è stato eseguito durante un controllo stradale, che ha portato alla scoperta di un sofisticato sistema di occultamento all’interno dell’autovettura.

Il controllo sull’autostrada e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Sezione Polizia Stradale B.A.T. – Sottosezione Autostradale di Trani ha effettuato un controllo su un’automobile che percorreva l’autostrada A/14 con una condotta di guida sospetta. Gli agenti, impegnati in attività di vigilanza sulle principali arterie della provincia, hanno deciso di fermare il veicolo per ulteriori accertamenti.

L’atteggiamento sospetto del conducente

Durante le fasi iniziali del controllo, il conducente ha mostrato evidenti segni di agitazione e nervosismo, elementi che hanno insospettito ulteriormente gli operatori. Inoltre, dall’interno dell’auto proveniva un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire le verifiche.

Il veicolo è stato quindi condotto presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale B.A.T. per una perquisizione più accurata. Gli agenti hanno individuato due botole meccaniche, nascoste sotto la tappezzeria dei sedili anteriori e azionabili tramite un sofisticato meccanismo elettrico. All’interno dei vani sono stati rinvenuti 900 panetti di hashish, per un peso di circa 45 chilogrammi, e 5 panetti di cocaina, per oltre 5,4 chilogrammi. Il quantitativo totale di sostanze stupefacenti sequestrate supera i 50 chilogrammi.

Ulteriori sequestri e provvedimenti

Oltre alla droga, la Polizia ha proceduto al sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto, di due telefoni cellulari e di una ingente somma di denaro trovata a bordo del veicolo. Al termine delle operazioni, il soggetto fermato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come previsto dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale locale.

IPA