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Fermato un 35enne per il ciclista travolto e ucciso a Turbigo vicino Milano, è positivo ad alcol e droga

Il 35enne vagava in stato confusionale per le strade di Turbigo

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Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Vagava per il centro di Turbigo in stato confusionale, poi il controllo e il fermo. Così è stato arrestato un 35enne, risultato positivo alle analisi sulla presenza di alcolsostanze stupefacenti, per l’incidente avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio, quando un ciclista di 76 anni è stato travolto ucciso. La vittima, che rispondeva al nome di Francesco Calderaro, è stata investita da un’auto in corsa e il conducente non si è fermato per prestare soccorso. Calderaro è morto sul colpo.

35enne arrestato a Turbigo

Nel pomeriggio di domenica 26 luglio i carabinieri delle stazioni di Legnano e Cuggiono hanno arrestato un 35enne. L’uomo si trovava nel centro del comune di Turbigo insieme alla compagna, e si presentava in stato confusionale.

I militari lo hanno sottoposto a vari esami per capire se si trovasse sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Gli accertamenti hanno dato esito positivo.

turbigo arrestato 35enne ciclista travolto

Il 35enne lavora come meccanico per il gruppo Leonardo. Dopo l’esito positivo dei test, su disposizione della Procura di Busto Arsizio è stato arrestato.

Il presunto conducente dell’auto pirata sarebbe stato rintracciato grazie alla testimonianza di un passante.

Ciclista travolto e ucciso a Turbigo, la ricostruzione

I fatti risalgono alle 3:30 del mattino di domenica 26 luglio. Francesco Calderaro, 76 anni, stava transitando lungo la provinciale 341 a Turbigo, nel Milanese.

Calderaro, come scrive Il Giorno, stava pedalando in un tratto particolarmente buio, a bordo strada. Improvvisamente è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto per poi proseguire la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso. Il 76enne, che viveva a Villata (Vercelli), è stato sbalzato sull’asfalto. All’arrivo dei soccorritori, per l’anziano non c’era più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto.

Le indagini dopo l’incidente

Come già riportato, i carabinieri di Legnano e Cuggiono hanno stretto il cerchio intorno al 35enne arrestato grazie alla testimonianza di un passante.

Al sospettato sono stati contestati i reati di omicidio stradaleomissione di soccorso. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, tuttavia, sono ancora in corso.

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