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Vagava per il centro di Turbigo in stato confusionale, poi il controllo e il fermo. Così è stato arrestato un 35enne, risultato positivo alle analisi sulla presenza di alcol e sostanze stupefacenti, per l’incidente avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio, quando un ciclista di 76 anni è stato travolto e ucciso. La vittima, che rispondeva al nome di Francesco Calderaro, è stata investita da un’auto in corsa e il conducente non si è fermato per prestare soccorso. Calderaro è morto sul colpo.

35enne arrestato a Turbigo

Nel pomeriggio di domenica 26 luglio i carabinieri delle stazioni di Legnano e Cuggiono hanno arrestato un 35enne. L’uomo si trovava nel centro del comune di Turbigo insieme alla compagna, e si presentava in stato confusionale.

I militari lo hanno sottoposto a vari esami per capire se si trovasse sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Gli accertamenti hanno dato esito positivo.

Il 35enne lavora come meccanico per il gruppo Leonardo. Dopo l’esito positivo dei test, su disposizione della Procura di Busto Arsizio è stato arrestato.

Il presunto conducente dell’auto pirata sarebbe stato rintracciato grazie alla testimonianza di un passante.

Ciclista travolto e ucciso a Turbigo, la ricostruzione

I fatti risalgono alle 3:30 del mattino di domenica 26 luglio. Francesco Calderaro, 76 anni, stava transitando lungo la provinciale 341 a Turbigo, nel Milanese.

Calderaro, come scrive Il Giorno, stava pedalando in un tratto particolarmente buio, a bordo strada. Improvvisamente è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto per poi proseguire la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso. Il 76enne, che viveva a Villata (Vercelli), è stato sbalzato sull’asfalto. All’arrivo dei soccorritori, per l’anziano non c’era più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto.

Le indagini dopo l’incidente

Come già riportato, i carabinieri di Legnano e Cuggiono hanno stretto il cerchio intorno al 35enne arrestato grazie alla testimonianza di un passante.

Al sospettato sono stati contestati i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, tuttavia, sono ancora in corso.