Fermato Youssef Siher del Movimento 17 ottobre, le prime indiscrezioni dopo il fermo preventivo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Secondo Repubblica, il 30enne Youssef Siher, presunta “mente” del Movimento 17 ottobre, sarebbe stato formalmente fermato. Contro di lui, continua il quotidiano, sarebbero stati “acquisiti elementi di prova”. In questo momento si troverebbe ancora in Questura.

Fermato Youssef Siher

Come anticipato, in un lancio delle 20:15 di sabato 24 ottobre Repubblica ha riportato che Youssef Siher, indicato come il fondatore del Movimento 17 ottobre, sarebbe stato formalmente fermato.

Il 30enne era stato portato in Questura nella stessa mattina per il fermo preventivo, della durata di 12 ore, come disposto dal Decreto Sicurezza.

ANSA

Contro Siher sarebbero stati “acquisiti elementi di prova”. Durante il fermo preventivo, al 30enne è stato contestato il reato di istigazione a delinquere aggravata.

Per il momento non si hanno altre notizie sul fermo, né il Movimento 17 ottobre ha pubblicato nuovi comunicati sulla pagina social ufficiale.

Chi è il presunto fondatore del Movimento 17 ottobre

Youssef Siher, 30 anni, di origini marocchine, è un ricercatore di geopolitica e giornalista freelance legato ai Giovani palestinesi.

Sul sito dell’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) figura come Research Trainee nell’area Medio Oriente e Nord Africa. La sua attività di ricerca si focalizza sull’Islam politico, sui movimenti islamici e sul rapporto tra religione e nazionalismo arabo.

Laureato in Comunicazione e con una magistrale in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano, ha analizzato le ideologie islamiche del Novecento e i movimenti in Marocco in relazione alla monarchia. Madrelingua italiano e arabo, parla inglese e spagnolo. Sul suo profilo LinkedIn si definisce “AI Generalist expert” per la startup statunitense Mercor e indica una collaborazione quasi quinquennale da freelance per Il Fatto Quotidiano, oltre a contributi pubblicati su Il Foglio.

Il commento di Matteo Salvini

Dopo l’identificazione e il fermo preventivo avvenuto in mattinata, il vicepremier Matteo Salvini ha pubblicato una foto di Siher, usando la definizione “‘bresciano’ di seconda generazione” con il termine “bresciano” tra virgolette. Nella sua nota, il Ministro dei Trasporti ha ringraziato le forze dell’ordine “per la prontezza nell’intervenire”.

Poi ha scritto: “Gli italiani hanno il diritto di sapere chi c’è dietro un movimento che ha devastato diverse città italiane. Tolleranza zero!”.