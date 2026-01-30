Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due rapine a mano armata, in rapida successione, con machete e cani da combattimento al seguito: arrestati a Fermo quattro ragazzi di origini nordafricane. Nel mirino degli arrestati ci erano finiti, il 14 dicembre scorso, un ragazzo pakistano, aggredito e derubato all’uscita di un negozio a Lido Tre Archi (Fermo) e, a seguire, lo stesso ragazzo quando, alla fermata dell’autobus, si trovava in compagnia di un coetaneo che lo aveva soccorso. La polizia di Stato di Fermo, alle prime luci dell’alba, dopo meticolose indagini, ha proceduto all’esecuzione di quattro misure di custodia cautelare in carcere a carico dei quattro giovani per il reato di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi.