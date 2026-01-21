Fernando Sosa, l'intervista al protagonista di Sballo per te: “La danza mi ha dato anche una famiglia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Sballo per te, film disponibile su Prime Video, non è solo una commedia con ritmo e risate: è una storia di incontri, identità e riscoperta di sé, capace di fondere la leggerezza della comicità con la profondità della danza come forma di espressione personale. Al centro c’è Santiago Torres (Fernando Sosa), una stella del ballo latino-caraibico che domina i palcoscenici internazionali ma, travolto dagli impegni e dallo stress, si trova sull’orlo di un esaurimento. Lontano dalle luci di Milano e catapultato per caso in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, perde la memoria a causa di un incidente in aeroporto. Qui la vita lo conduce verso relazioni inaspettate e un viaggio dentro se stesso, tra la verità e la finzione, l’umorismo di situazioni surreali e la vulnerabilità di un uomo che deve riscoprire valore e appartenenza. Nel paese di Roccalini, il buffo e spontaneo Rosario (Ivan Fiore) fa credere a tutti e soprattutto alla zia Lina, donna saggia e affettuosa, che Santiago sia il lontano nipote tanto atteso. Da questo equivoco nasce un sentimento autentico, fatto di dolcezza, appartenenza e ritmo, che porta il protagonista a confrontarsi con una nuova versione di sé, ben diversa dal leader consumato di una compagnia internazionale. Accanto a Sosa, nel cast brillano volti amatissimi come Ivan Fiore, Roberta Barberi e Yovanny Moreta “Chiquito”, mentre la presenza di comici e performer italiani arricchisce il racconto con umorismo garbato e momenti di tenerezza. La storia riflette in modo intenso il percorso umano e artistico di Fernando Sosa, nato a Montevideo e trasferitosi in Italia da giovanissimo, dove ha trasformato una passione in una carriera di fama mondiale come ballerino, coreografo e fondatore della Tropical Gem Dance Company, oltre che della Sosa Academy, punto di riferimento internazionale per le danze caraibiche. La sua vita è stata un continuo equilibrio tra disciplina, tecnica e emozione, tra spettacolo e introspezione: un tragitto che l’ha portato non solo a vincere competizioni in tutto il mondo ma anche a coltivare una visione della danza come linguaggio profondo dell’anima e della comunità. Nel film, la danza diventa linguaggio terapeutico e metafora esistenziale: un mezzo per affrontare la perdita, per ricostruire legami e per ritrovare un legame con la parte più autentica di sé. E di ciò si parla in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Fernando Sosa, raccolta durante la prima nazionale tenutasi a Palermo.

Quanto la danza l’ha aiutata a capire chi è? E quanto ha contribuito a fare di Fernando Sosa la persona che è oggi?

“Sono arrivato in Italia oltre trent’anni fa con un sogno nel cuore: volevo fare il calciatore. Come tanti ragazzi, seguivo quell’ideale, quella passione. Ma non è andata come speravo. Quel sogno non si è realizzato. E col tempo ho capito che, semplicemente, la vita aveva un altro piano per me. La danza… mi è sempre piaciuta, ma non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivato. Quando è entrata davvero nella mia vita, è stato come un uragano. Mi ha travolto. E ho capito subito che era la mia strada. È stato come nel poker: All in. Ho puntato tutto. E posso dire che quella scelta ha rivoluzionato la mia vita. Dopo la delusione del calcio, la danza mi ha preso per mano e mi ha detto: ‘È questa la tua direzione’. Mi ha dato una routine, un senso, un’identità. Anche una famiglia: ho conosciuto mia moglie durante un suo corso. Tutto quello che ho costruito qui (e in generale) è nato grazie alla danza. Non è solo una disciplina o un mestiere. È diventata la mia identità”.

Per lei, vivere la fine del sogno calcistico è stato un fallimento?

“Sì, all’inizio l’ho vissuto proprio così. A 16 o 17 anni ti senti invincibile. E sapevo anche che quel fallimento non dipendeva solo dalle circostanze: una parte era responsabilità mia. Mi sono perso in quel tratto di strada. E, quando lo realizzi, fa ancora più male. Ma col tempo maturi. Lavori su te stesso. E impari a rileggere quegli eventi. Quel sogno andato in frantumi è diventato una lezione, un passaggio necessario. Oggi lo vedo così. Se lo dicessi al ragazzo che ero allora, non mi crederebbe. All’epoca il calcio era tutto per me. E perderlo è stato un colpo durissimo. Ma oggi so che senza quel ‘no’, non sarebbe mai arrivato il ‘sì’ della danza”.

È quasi un percorso karmico: lasci un sogno e ne trovi uno più autentico. È anche la storia del suo personaggio, Santiago, nel film Sballo per te. Nella vita reale, qual è stato il punto di svolta?

“La vera svolta è arrivata quando ho cominciato a mettere in discussione tutte le certezze che avevo costruito. Se oggi qualcuno mi chiede: ‘Chi sei?’, rispondo che lo sto ancora scoprendo. Una volta avrei detto: ‘Sono questo, faccio quello’. Ma erano solo etichette, ruoli attraversati in una fase precisa della vita. Non raccontavano tutto. Ora sto conoscendo lati di me che prima non vedevo. Per questo mi rivedo nel personaggio del film: due anime nello stesso corpo. Anche lui scopre emozioni che non sapeva di avere. E alla fine si ritrova. Proprio come sto facendo io”.

Santiago va in Sicilia e trova una comunità che lo accoglie come uno di famiglia. Lei, lasciando l’Uruguay per l’Italia, ha trovato la stessa accoglienza?

“Sì, sono stato fortunato. Quando sono arrivato nel 1993, due persone mi hanno accolto subito. E dopo trent’anni sono ancora miei amici. Mi sono stati vicini in ogni tappa. Poi ne ho incontrati altri lungo il percorso ma quei primi due sono stati un riferimento costante. Mi hanno davvero fatto sentire a casa”.

Nel film si parla di perdita di memoria. Viene naturale pensare a chi soffre davvero di disturbi come l’Alzheimer. Secondo lei, la danza può avere un effetto terapeutico?

“Assolutamente sì. Esistono video commoventi di persone che non ricordano più nemmeno i figli, ma appena si siedono davanti a un pianoforte, le mani suonano da sole. È una magia. Qualcosa dentro di loro è rimasto intatto: così accade anche col ballo. Una delle figure più importanti della mia vita è stata mia nonna. Verso la fine non ricordava quasi nulla. Ma quando mi vedeva, mi chiamava ancora ‘Fernandito’. Non sapeva più dove si trovava, ma il nostro legame era lì. Credo che ognuno abbia dentro di sé un luogo inviolabile. Per qualcuno è la musica, per altri il ballo e per altri ancora una persona amata. Ma quella scintilla resta. È una memoria emotiva che non si cancella”.

Il ballo ha influito anche sul piano sociale? Ha mai subito pregiudizi legati ad esempio all’identità di genere?

“Sì, ma non legati all’identità sessuale. I miei pregiudizi erano altri. Il più comune? Quando dicevo che facevo il ballerino, mi chiedevano: ‘Sì, ma il tuo vero lavoro qual è?’. Come se non fosse una professione. E questo non riguarda solo me. Succede a tanti artisti: ballerini, attori, musicisti. La gente vede pochi minuti di spettacolo, ma non immagina mesi di prove, sacrifici, dolore. A volte anche fisico. È per questo che il nostro settore merita rispetto. E film come questo aiutano a trasmetterlo. Servono storie nuove, voci nuove. Solo così l’ambiente può crescere”.

Guardando indietro, arrivato in Italia così giovane, cosa le è mancato di più?

“Ho lasciato tanto. A 15 anni ho lasciato l’Uruguay, mia nonna, gli amici, il quartiere. Era il mio mondo. Un posto semplice, ma era la mia base. Quando ho capito che il calcio non sarebbe stato il mio futuro, mia madre ha avuto problemi di salute ed è dovuta tornare in Uruguay con mia sorella. Io sono rimasto da solo. Avevo un lavoro in fabbrica, sistemato da mia madre prima di partire. Quei tre giorni in fabbrica sono stati i più duri della mia vita. Al quarto mi sono licenziato, senza dirle nulla per non preoccuparla. Avevo bisogno di respirare, di sentirmi libero. E lì ho capito una cosa fondamentale: non potevo vivere chiuso in un posto, senza contatto umano. Quella sensazione mi ha formato. All’epoca mi chiedevo: ‘Perché proprio a me?’. Oggi so che tutte quelle difficoltà mi hanno reso quello che sono”.

Parlando di sacrifici: qual è stato il più grande nel percorso verso la danza?

“Il più grande è stato capire che, per diventare un professionista, non potevo vivere come i miei coetanei. Niente vacanze con gli amici. Dovevo studiare, formarmi. Sono andato a New York almeno sette-otto volte per studiare. Una volta ho venduto la mia macchina – una Opel Corsa blu del ’96 – per potermi permettere un mese di corsi. E poi, per mesi, mi sono spostato solo coi mezzi pubblici. Avevo scelto una strada, e volevo percorrerla fino in fondo. Ho rinunciato a una vita ‘normale’, da ragazzo. Ma ne è valsa la pena”.

Quando ha capito che tutto stava funzionando?

“Quando è nata la Tropical Gem, la mia compagnia. Ne sono il coreografo, e oggi ci balla anche mia figlia. Il gruppo esiste da 26 anni. Lei ne ha 20. Quando abbiamo debuttato, l’impatto è stato forte. Ho capito subito che avevamo tra le mani qualcosa di grande. Da lì ho pensato: ‘Questa è la direzione giusta. Ora bisogna solo continuare a camminare’”.

Che effetto ha avuto su di lei diventare padre?

“Diventare padre mi ha cambiato completamente. La mia famiglia è composta da due figlie maschi che giocano a calcio e una figlia ballerina. E mia moglie, ovviamente. Il mio rapporto con i miei genitori è stato complicato. Ognuno ha vissuto con gli strumenti che aveva. Ma io, per anni, mi sono allontanato, fisicamente ed emotivamente. Diventare padre mi ha dato una nuova sensibilità. Ho cominciato a perdonarmi, a vedere tutto da un’altra prospettiva. Ho capito che i miei genitori hanno fatto il massimo con ciò che avevano. Oggi ho con loro un bellissimo rapporto. E ne sono felice”.

È quando si capiscono i propri genitori che si diventa adulti?

“Sì: è allora che sono cresciuto davvero. Lo so con certezza”.

Questa è forse la prima intervista in cui si racconta come uomo. Perché i ballerini non vengono mai ascoltati? Vi si guarda ballare, ma non vi si dà voce.

“Forse perché siamo abituati a farci vedere. Ma abbiamo anche pensieri, idee, storie da raccontare. E poi, non tutte le interviste sono come questa. Quando ti fanno le solite domande, come ‘Da dove vieni? Che lavoro fai?’, rispondi in automatico. Ma quando l’intervista cambia, ti viene voglia di raccontarti. È tutta un’altra cosa”.

Ha vissuto una storia che potrebbe essere un film: partito senza appoggio dall’altra parte del mondo, con tanti ostacoli, spesso anche con qualcuno che ha cercato di affossarla…

“Purtroppo, sì. A volte il tuo successo non è fonte d’ispirazione, ma di fastidio per gli altri. E questo succede ancora oggi”.

Che cosa si aspetta da questo film? Cosa pensa che il pubblico possa capire?

“Se mi avesse posto questa domanda qualche anno fa, avrei risposto in automatico: ‘Spero che lo vedano più persone possibile’. Punto. Era quello l’obiettivo. Oggi no. Oggi rispondo diversamente. Quello che spero davvero è che si percepisca lo sforzo, la passione, l’intensità che abbiamo messo dentro questo progetto. E non solo io, ma tutto il team. Perché ogni volta che facciamo qualcosa – e parlo per me, ma credo valga per molti colleghi – ci mettiamo dentro tutto. Cuore, fatica, energia, notti insonni, nervi, sudore. Quindi sì, oggi quello che desidero è che dal film traspaia quella verità lì, quella passione che ci spinge ogni volta. Che arrivi allo spettatore anche solo un pezzettino di quel fuoco che ci muove. Questo per me è già tanto. Poi tutto il resto – numeri, successo, visibilità – se viene, viene. Ma se arriva l’anima, allora sì, abbiamo fatto centro”.