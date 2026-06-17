Feroce aggressione in strada a Novara, uomo ferito e 27enne arrestato

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Eseguito un arresto per tentata rapina e lesioni personali a Novara: un cittadino marocchino di 27 anni è stato fermato dagli agenti dopo una violenta aggressione in via Beltrami, dove avrebbe tentato di sottrarre un marsupio a un altro uomo, causandogli gravi ferite.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 7.00 di domenica 14 giugno. La Sala Operativa della Questura di Novara ha ricevuto una segnalazione riguardante una lite in strada tra più persone in via Beltrami. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, trovando sul posto un uomo che tratteneva per gli indumenti un altro ragazzo, il quale mostrava evidenti segni di lesioni al volto e agli arti superiori.

La persona aggredita è stata immediatamente assistita dal personale sanitario, giunto sul luogo dell’accaduto. Successivamente, la vittima è stata trasportata all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara per ulteriori accertamenti medici. I primi riscontri hanno evidenziato lesioni di significativa entità, mentre la prognosi è rimasta in corso di definizione al momento dell’intervento.

Le indagini e la dinamica dell’aggressione

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze della vittima e di alcune persone presenti sulla scena. Dalle prime indagini è emerso che il presunto aggressore avrebbe colpito con violenza la vittima, tentando contemporaneamente di impossessarsi del marsupio che quest’ultima indossava. Durante le operazioni di polizia, è stata rinvenuta e sequestrata una forbice, che secondo i testimoni sarebbe stata poco prima nella disponibilità dell’indagato.

La denuncia e l’arresto

La vittima ha formalizzato una denuncia-querela nei confronti dell’uomo, permettendo agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al termine degli accertamenti, il cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per violazione della normativa relativa alle armi o oggetti atti ad offendere, in relazione al possesso della forbice sequestrata.

Provvedimenti aggiuntivi: DACUR per due anni

Oltre all’arresto, nei confronti dell’uomo è stato applicato il provvedimento di DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) per due anni nella zona del quartiere Sant’Andrea. Tale misura mira a prevenire ulteriori episodi di reato e a tutelare la sicurezza dei cittadini nel quartiere interessato.

Conclusioni e aggiornamenti

L’episodio, avvenuto a Novara, ha destato particolare attenzione per la violenza dell’aggressione e per la prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e valutare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA