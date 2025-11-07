Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, dove un uomo di 31 anni è stato sorpreso mentre commetteva un furto in abitazione. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di servizi mirati a contrastare i reati predatori nelle zone più colpite del centro cittadino.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati predatori e in materia di stupefacenti. L’uomo è stato individuato come gravemente indiziato di aver commesso un furto in abitazione.

Controlli mirati per prevenire i furti in città

L’arresto è maturato nel contesto di una serie di servizi di osservazione e controllo predisposti per prevenire e contrastare i furti in abitazione nelle aree centrali della città, particolarmente colpite da questo fenomeno. Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato il sospettato mentre si introduceva furtivamente all’interno di una proprietà privata, forzando l’accesso a un garage.

L’intervento degli agenti e il tentativo di fuga

Una volta dentro il locale, il 31enne si è impossessato delle chiavi di un’autovettura custodita nel garage e di una bicicletta. Gli investigatori, che avevano seguito tutte le fasi dell’azione, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l’uomo mentre tentava di allontanarsi dal luogo del furto.

Arresto convalidato e custodia cautelare

Dopo essere stato fermato, il trentunenne è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura di Ferrara, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. In seguito al giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

