Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia a Ferrara. Una donna di 62 anni è stata aggredita dal figlio 38enne nella loro abitazione di via Bologna. L’uomo, trovato in stato di ubriachezza, ha minacciato i militari con una forbice prima di essere immobilizzato e arrestato.

Richiesta di aiuto e intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la centrale operativa di Ferrara ha ricevuto una chiamata d’emergenza da una donna residente in via Bologna. La donna, che vive con il figlio, ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita proprio da quest’ultimo.

L’arrivo dei militari e la situazione in casa

I carabinieri della Stazione di San Martino e della Sezione Radiomobile sono giunti sul posto in pochi minuti. Una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato la donna, 62enne di origine straniera, visibilmente spaventata ma in attesa dei soccorsi. Dopo essere stata rassicurata, la donna ha raccontato che il figlio, 38enne, l’aveva aggredita per motivi futili, colpendola al volto e spingendola più volte contro il muro.

Il comportamento del figlio e la minaccia ai carabinieri

L’uomo, nel frattempo, si era chiuso nella sua camera da letto. I militari lo hanno raggiunto e lo hanno trovato in evidente stato di ubriachezza. Alla vista dei carabinieri, il 38enne ha subito manifestato una forte aggressività, insultando e minacciando i presenti. Nonostante i tentativi dei militari di calmarlo, l’uomo ha improvvisamente impugnato una forbice da sarto e l’ha rivolta contro di loro, minacciandoli ulteriormente.

L’arresto e le accuse

A quel punto, i carabinieri sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a procedere con l’arresto per l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Ferrara, in attesa dell’udienza.

