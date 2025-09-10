Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un uomo di 34 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Ferrara nel tardo pomeriggio del 9 settembre 2025. L’uomo, di nazionalità tunisina, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento, mentre trasportava oltre mezzo chilo di hashish già suddiviso in involucri.

Operazione delle Volanti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 9 settembre 2025 quando le Volanti della Questura di Ferrara hanno effettuato un controllo su un’autovettura sospetta. A bordo del veicolo si trovavano 2 individui che stavano interagendo con un terzo uomo, identificato successivamente come un cittadino tunisino di 34 anni.

Il controllo e la fuga improvvisa

Durante le fasi del controllo, l’uomo di origini tunisine ha tentato di sottrarsi agli accertamenti di polizia dandosi a una fuga precipitosa. Gli agenti delle Volanti, coadiuvati dal personale della Squadra Mobile, si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a bloccarlo dopo un breve tratto.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Una volta fermato, il sospettato è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso 540 grammi di hashish, già suddivisi in diversi involucri, pronti per essere immessi sul mercato locale. Il quantitativo sequestrato conferma la gravità del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti contestato all’uomo.

L’arresto e le procedure successive

Alla luce delle prove raccolte, il cittadino tunisino è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Ferrara, dove è stato trattenuto in attesa del rito di convalida.

IPA