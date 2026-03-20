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Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Ferrara. Un uomo di 54 anni è stato fermato dopo aver assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei propri genitori anziani, costringendoli a rifugiarsi nella loro camera da letto per sfuggire a ulteriori aggressioni. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di tutela delle vittime di violenza domestica da parte delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto tramite il numero di emergenza da una famiglia residente a Ferrara. Il figlio della coppia di anziani, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava dando in escandescenza all’interno dell’abitazione familiare, mettendo in pericolo l’incolumità dei genitori.

L’intervento della Polizia

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto dopo la segnalazione. Hanno trovato l’uomo, di 54 anni, in uno stato di agitazione e con atteggiamenti minacciosi nei confronti dei genitori. I due anziani, spaventati dalla situazione, si erano chiusi nella loro camera da letto per proteggersi da possibili aggressioni ulteriori.

Le testimonianze dei genitori

Durante l’intervento, i genitori hanno raccontato agli investigatori di essere vittime da tempo di minacce e comportamenti vessatori da parte del figlio. Le condotte descritte hanno generato nei due anziani un grave e persistente stato di paura e soggezione, rendendo la convivenza insostenibile e pericolosa.

L’arresto e le conseguenze

Gli immediati riscontri raccolti dagli agenti hanno permesso di procedere con l’arresto in flagranza dell’uomo per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria cittadina, il soggetto è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ferrara.

IPA