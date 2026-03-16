Ferrara, blitz in via San Giacomo: 20enne arrestato per spaccio nel quartiere GAD

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Un arresto e una segnalazione alla Prefettura nel quartiere GAD di Ferrara, dove un 20enne è stato fermato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri nel quartiere GAD

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta durante un servizio coordinato di pattugliamento nel quartiere GAD di Ferrara. I militari, impegnati nella lotta contro i reati in materia di stupefacenti, hanno concentrato la loro attenzione su via San Giacomo, una delle arterie principali della zona.

L’intervento e l’arresto

Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno notato due individui che si intrattenevano a bordo strada, uno dei quali aveva il volto parzialmente coperto. Insospettiti dall’atteggiamento dei soggetti, i militari sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a documentare lo scambio di un involucro tra i due. L’azione rapida ha permesso di bloccare entrambi i presenti e di procedere con la perquisizione personale.

Il sequestro della droga e il denaro contante

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno trovato una dose di hashish in possesso dell’acquirente, un 24enne. Ulteriori due dosi della stessa sostanza sono state rinvenute addosso al presunto spacciatore, insieme a una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

Le conseguenze per i fermati

Per il 20enne è scattato l’arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura estense, il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Ferrara come assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

IPA