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Una denuncia per tentato furto e diverse sanzioni amministrative a Ferrara. Gli interventi sono stati condotti dall’UPGSP all’inizio della settimana e hanno riguardato episodi di furto, possesso di sostanze stupefacenti e violazioni al codice della strada.

Controlli intensificati nei supermercati cittadini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una pattuglia dell’UPGSP è intervenuta presso un supermercato cittadino dopo la segnalazione di un tentato furto. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno accertato che una donna aveva pagato alle casse automatiche soltanto un articolo, mentre aveva nascosto altra merce nella propria borsa, tentando di oltrepassare la barriera antitaccheggio senza pagare il resto della spesa. La donna è stata quindi denunciata per tentato furto e la merce è stata restituita all’esercizio commerciale.

Sanzioni per possesso di sostanze stupefacenti

Nel corso della stessa giornata, una pattuglia ha controllato un uomo che ha mostrato subito segni di nervosismo e insofferenza. Durante il controllo, l’uomo ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti marijuana. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e all’uomo è stata comminata la prevista sanzione amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti.

Controlli su soggetti appiedati e provvedimenti di espulsione

Il personale dell’UPGSP ha inoltre effettuato un controllo su cinque soggetti che si trovavano a piedi. Uno di loro, a seguito di verifiche nella banca dati SDI, è risultato destinatario di un ordine del Questore a lasciare il territorio italiano. Per questo motivo, è stato emesso un ordine di espulsione dal territorio nazionale entro sette giorni e il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

Sanzioni per violazioni al codice della strada

Durante un posto di controllo nel centro cittadino, gli operatori hanno fermato un veicolo in transito con a bordo una persona. Gli accertamenti hanno evidenziato che la vettura era priva di revisione, ormai scaduta. Per questa infrazione, il conducente è stato sanzionato secondo quanto previsto dal codice della strada. Le attività di controllo della Polizia di Stato di Ferrara hanno permesso di prevenire e contrastare diversi fenomeni di illegalità sul territorio.

IPA