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È di un arresto e due segnalazioni il bilancio di un controllo dei Carabinieri a Ferrara, dove un giovane è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio durante un posto di controllo in via Bologna. L’operazione è stata condotta per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona.

Controllo del territorio e posto di blocco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, una pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un servizio di controllo del territorio a Ferrara. I militari hanno istituito un posto di controllo in via Bologna, una delle arterie stradali più sensibili della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati legati allo spaccio e alla sicurezza pubblica.

Fermata l’auto sospetta: la scoperta

Durante il servizio, i Carabinieri hanno intimato l’alt a una vettura che proveniva dal centro cittadino. Il giovane alla guida si è fermato regolarmente e ha abbassato il finestrino per consegnare i documenti. In quel momento, i militari hanno avvertito un forte odore sospetto provenire dall’interno dell’abitacolo, circostanza che li ha indotti a procedere con un controllo più approfondito.

Perquisizione e sequestro di stupefacenti

Tutti i giovani presenti nell’auto sono stati sottoposti a perquisizione personale. Due di loro sono stati trovati in possesso di stupefacente del tipo hashish, per un totale di 16 grammi. Un terzo giovane, identificato come un 24enne residente in provincia di Roma, è stato invece trovato in possesso di 144 grammi di marijuana e 33 grammi di ketamina, entrambe suddivise in dosi pronte per la vendita. Tutta la sostanza è stata immediatamente sequestrata dai militari.

Le conseguenze per i giovani fermati

Per i primi due giovani trovati con hashish, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ferrara come assuntori di stupefacenti. Il 24enne invece è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara in attesa di ulteriori provvedimenti.

IPA