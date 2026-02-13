Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 40 anni per truffa aggravata ai danni di una donna di 99 anni a Ferrara. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, è stata resa possibile grazie a un’attenta attività di prevenzione e monitoraggio. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, mentre il malvivente stava per mettere a segno il colpo.

La dinamica della truffa: il falso maresciallo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha portato a termine un’importante operazione lunedì scorso, riuscendo a bloccare un tentativo di truffa aggravata ai danni di una cittadina di 99 anni.

L’uomo arrestato aveva contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per un “Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri”. Con una messinscena ben orchestrata, il truffatore aveva raccontato all’anziana che la sua auto era stata coinvolta in una rapina presso una gioielleria della città. Per rendere più credibile la storia, aveva fornito dettagli precisi sul veicolo della donna, inducendola così in uno stato di forte soggezione psicologica.

L’intervento della Squadra Mobile

Grazie a un’efficace azione di monitoraggio, gli investigatori sono riusciti a intervenire tempestivamente. Gli agenti si sono infiltrati preventivamente nell’abitazione della vittima, attendendo l’arrivo del malvivente. Quando l’uomo ha fatto accesso nell’immobile con l’intento di sottrarre beni preziosi e denaro, è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Ferrara. In sede di udienza, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA