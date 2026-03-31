Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto, mezzo chilo di droga sequestrata e oltre 10.000 euro in contanti il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile di Ferrara, condotta nella giornata di ieri contro il traffico di sostanze stupefacenti. Un giovane di 24 anni è stato fermato e tradotto in carcere, dopo essere stato trovato in possesso di marijuana, hashish, cocaina e una consistente somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Operazione antidroga della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta il 30 marzo e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Ferrara in una complessa attività di osservazione e pedinamento. Fin dalle prime ore del mattino, gli investigatori hanno seguito i movimenti di un sospettato, monitorando con attenzione i suoi spostamenti in città.

L’arresto e il sequestro di droga e denaro

Il giovane è stato visto entrare in un immobile e uscirne poco dopo con un involucro, che ha nascosto nel bagagliaio della propria auto. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando il veicolo e procedendo a una perquisizione approfondita. All’interno dello zaino trovato nell’auto sono stati rinvenuti 500 grammi di marijuana e 8.785 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Il denaro è stato ritenuto dagli investigatori provento diretto dell’attività illecita.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

La perquisizione è proseguita anche presso l’abitazione del ventiquattrenne. Qui, gli agenti hanno trovato e sequestrato 16,83 grammi di hashish, 5,49 grammi di cocaina e altri 2.045 euro in contanti. Tutto il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, rafforzando il quadro indiziario a carico del giovane.

Le accuse e la custodia cautelare

Al termine delle procedure di rito, il ventiquattrenne è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 73 del DPR 309/1990. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’operazione della Squadra Mobile di Ferrara conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e contrastare il traffico di droga.

IPA