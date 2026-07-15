Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata eseguita una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore, accusato di trasferimento fraudolento di valori e omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame di Bologna e confermato dalla Corte di Cassazione su richiesta della Procura di Ferrara, è stato attuato dalla Guardia di Finanza. L’uomo, già condannato per reati aggravati da finalità mafiose, avrebbe eluso i sequestri patrimoniali intestando le quote societarie a un prestanome.

Il modus operandi: elusione dei sequestri e investimenti immobiliari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara. Le indagini sono state condotte anche in collaborazione con organismi esteri, in particolare presso la sede olandese di Eurojust. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un sodalizio criminale specializzato nell’illegale importazione di vongole dal Portogallo.

L’indagato, già sottoposto in passato a misure di prevenzione personale e destinatario di condanne definitive per reati di stampo mafioso, avrebbe tentato di aggirare i provvedimenti di sequestro patrimoniale intestando le quote di società con sede nel territorio ferrarese a un prestanome. Inoltre, secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe reso responsabile anche di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, come previsto dal Codice Antimafia. In particolare, pur avendo effettuato investimenti immobiliari per un valore superiore a un milione di euro, non avrebbe comunicato tali variazioni al competente Reparto della Guardia di Finanza, come richiesto per importi superiori a 10.329,14 euro.

Il traffico illecito di vongole e i rischi per la salute

Le investigazioni hanno permesso di ricostruire un traffico illecito di vongole, importate dal Portogallo e introdotte illegalmente nel territorio italiano. Il sodalizio criminale, approfittando dell’emergenza causata dalla diffusione del cosiddetto ‘granchio blu’ nelle valli di Comacchio e nella Sacca di Goro, avrebbe importato ingenti quantitativi di vongole prive di documentazione sulla tracciabilità e trasportate in violazione delle norme sanitarie. Questi prodotti, provenienti da aree altamente inquinate del Portogallo, venivano poi rivenduti come prodotto autoctono italiano grazie alla falsa produzione di documentazione sanitaria.

Sequestrate oltre 15 tonnellate di prodotto pericoloso

Nel corso delle indagini, i reparti della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 15 tonnellate di vongole, considerate pericolose per la salute dei consumatori. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare sia le infiltrazioni criminali nell’economia locale sia la commercializzazione di prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica.

Il contesto territoriale e le azioni di contrasto

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di attenzione verso il tessuto economico estense, spesso oggetto di tentativi di infiltrazione da parte di soggetti con gravi precedenti penali. Le forze dell’ordine continuano a monitorare e contrastare fenomeni di illegalità economica e traffici illeciti che mettono a rischio sia l’economia locale sia la salute dei cittadini. L’attività svolta a Ferrara rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni nel tutelare la legalità e la sicurezza alimentare.

IPA