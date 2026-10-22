Ferrara, Nucleo anti maranza con funzioni di prevenzione, controllo e repressione: primo caso in Italia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nasce a Ferrara il Nucleo anti maranza, una struttura voluta dal sindaco leghista Alan Fabbri per contrastare il fenomeno. Si tratterà di una task force con funzioni di prevenzione, controllo e repressione, che metterà insieme polizia locale, psicologi, assistenti sociali e avvocati. A guidarla potrebbe essere chiamato l’ex vicesindaco Nicola Lodi.

A Ferrara nasce il Nucleo anti maranza

A Ferrara nascerà il Nucleo anti maranza (NAM), una iniziativa, al momento unica in Italia, voluta dall’amministrazione comunale della città emiliana per contrastare il fenomeno.

Ad annunciarlo oggi, 22 ottobre, è il sindaco leghista della città, Alan Fabbri. Una iniziativa, spiega, nata anche alla luce dei disordini e delle violenze registrate nei giorni scorsi a Milano e Bologna.

ANSA

Fabbri sui social ricorda di essere stato uno dei primi sindaci italiani a lanciare l’allarme sul tema dei maranza, “prendendomi anche del razzista”.

“E oggi – dice – gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: intere città devastate e saccheggiate, messe a ferro e fuoco da chi non merita di avere alcun diritto nella nostra società”.

Cos’è e cosa farà

Non ci sono dettagli su come sarà strutturato e cosa farà questo Nucleo anti maranza, ma secondo quanto detto dal sindaco si tratterà di una sorta di task force che coinvolgerà polizia locale, avvocati, psicologi, assistenti sociali ed esperti di sicurezza.

La nuova struttura “avrà funzione sia di prevenzione che di controllo e repressione”, spiega Fabbri, e “intende anche dare una risposta concreta alla preoccupazione emersa in questi giorni”.

Secondo Il Resto del Carlino a guidare il nucleo potrebbe essere chiamato l’ex vicesindaco Nicola Lodi, noto con il soprannome di Naomo, in precedenza sospeso per la legge Severino dopo una condanna a due anni e dieci mesi per induzione indebita.

Anselmo: “Propaganda e spreco di denaro pubblico”

Una iniziativa definita “mera attività di bassa propaganda” e spreco di denaro pubblico” da Fabio Anselmo, sfidante di Fabbri col centrosinistra alle ultime elezioni e ora consigliere di minoranza.

“Approcciare così il tema, oltretutto con questa terminologia ghettizzante, stigmatizzante, e anche direi razzista, è indice di questi tempi bui“, dice all’Ansa. “I giovani sono altra cosa, i problemi dei giovani sono altri e la prevenzione è altra cosa”.

“Con l’odio non si risolve nulla, se non distrarre la gente dai veri problemi della nostra società e di quelli di Ferrara in particolare”, afferma Anselmo, una “città con età media elevatissima e che vede i giovani scappare all’estero perché non hanno prospettive di vita e familiari”.