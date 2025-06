Ferrara, si masturba per strada in pieno giorno: smascherato da un video su YouPol e denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un uomo denunciato per atti osceni e una sanzione amministrativa per ubriachezza il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Ferrara. L’intervento è stato condotto nella mattinata del 19 giugno 2025 dalla Squadra Volante della Questura, in seguito a segnalazioni di cittadini.

Denuncia per atti osceni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un uomo è stato individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico. Gli episodi, avvenuti nei giorni scorsi lungo le vie cittadine, hanno destato preoccupazione tra i residenti. L’indagine è stata avviata grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno riferito di episodi di autoerotismo in pieno giorno. Un video, ricevuto tramite l’app “YouPol”, è stato fondamentale per l’identificazione del responsabile.

Sanzione per ubriachezza

Nel pomeriggio dello stesso giorno, gli agenti della Squadra Volante hanno identificato un uomo che si aggirava nei pressi del centro storico in evidente stato di ubriachezza. Al soggetto è stata contestata una violazione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente, e gli è stato notificato un provvedimento di allontanamento dal luogo per 48 ore. Questa misura mira a garantire la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici urbani.

Controllo del territorio

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato. Queste operazioni sono volte a contrastare comportamenti che possano turbare l’ordine e la tranquillità dei cittadini di Ferrara.

