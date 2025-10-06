Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per rapina impropria in un supermercato del centro di Ferrara. Un cittadino straniero è stato fermato dalla Polizia di Stato nella mattinata del 4 ottobre, dopo aver minacciato i responsabili dell’esercizio commerciale per garantirsi la fuga. L’uomo era già stato arrestato il giorno precedente e sottoposto a giudizio direttissimo.

La notizia dell’arresto è stata diffusa attraverso il portale ufficiale della Polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti della Questura di Ferrara sono intervenuti in un supermercato situato nel centro cittadino, dove un cittadino straniero si era reso responsabile di rapina impropria. L’uomo, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare alcuni generi alimentari, ha minacciato i responsabili del negozio nel tentativo di assicurarsi la fuga.

Gli operatori delle Volanti, allertati dal personale del supermercato, sono giunti rapidamente sul posto. Al loro arrivo, il sospettato si trovava ancora nei pressi dell’ingresso dell’esercizio commerciale. Gli agenti hanno immediatamente proceduto al fermo dell’uomo, che non ha opposto resistenza durante l’arresto.

Durante le procedure di identificazione, è emerso che il cittadino straniero era già stato arrestato nella giornata precedente per un altro episodio e, proprio nella mattinata del 4 ottobre, era stato sottoposto a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Ferrara. Nonostante il recente procedimento giudiziario, l’uomo si è reso nuovamente protagonista di un episodio di reato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Nel corso dell’udienza, il giudice ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Ferrara, misura cautelare che impedisce all’uomo di tornare nella città estense.

