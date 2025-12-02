Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato individuato e denunciato il responsabile di una truffa informatica che ha colpito una cittadina di Ferrara, con la restituzione dell’intera somma sottratta, pari a 14.000 euro. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha agito con tempestività dopo la denuncia della vittima.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una donna residente a Ferrara è stata raggirata da un malvivente che si è finto Ispettore della Polizia Postale. L’uomo, sfruttando un sofisticato stratagemma, è riuscito a sottrarre una somma considerevole dal conto corrente della vittima.

Il modus operandi della truffa

La truffa si è svolta attraverso una serie di passaggi studiati nei minimi dettagli. Tutto è cominciato con un SMS apparentemente inviato dall’istituto bancario della donna, che segnalava presunti problemi sul suo conto corrente. Inizialmente, la vittima ha rifiutato di fornire l’accesso alla propria home banking. Tuttavia, poco dopo, è stata contattata telefonicamente da un numero che sul display riportava la scritta “Polizia”.

L’interlocutore, presentandosi come Ispettore della Polizia Postale, ha rassicurato la donna e, con abili tecniche di persuasione, l’ha convinta a seguire le sue istruzioni. Così, il truffatore ha ottenuto l’accesso remoto al computer della vittima, riuscendo a trasferire 14.000 euro dal suo conto corrente a un secondo conto appositamente predisposto.

L’intervento della Squadra Mobile

Ricevuta la denuncia, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha avviato immediatamente un’attività investigativa mirata. Grazie alla rapidità e all’efficacia delle indagini, gli investigatori sono riusciti in breve tempo a identificare l’autore della truffa e a recuperare l’intera somma sottratta.

Il denaro, pari a 14.000 euro, è stato così restituito alla vittima, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo la brutta esperienza.

IPA