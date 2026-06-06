Ferrari senza Frédéric Vasseur a Monaco, ricoverato in ospedale dopo alcuni controlli prima delle qualifiche

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Il team principal e general manager della Ferrari, Frédéric Vasseur, è stato ricoverato in ospedale in osservazione a seguito di alcuni controlli, poche ore prima delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco di Formula 1. La scuderia è rimasta molto riservata sulle effettive condizioni di salute del proprio dirigente. In pista Vasseur sarà sostituito dal vice Jerome D’Ambrosio.

Frédéric Vasseur in ospedale a Monaco

Frédéric Vasseur, il team principal e general manager della Ferrari, è stato ricoverato in un ospedale del Principato di Monaco a seguito di alcuni accertamenti.

Il comunicato della scuderia è arrivato nella mattinata di sabato 6 giugno, a poche ore dall’inizio delle qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1.

ANSA

La scuderia è rimasta estremamente riservata sulle effettive condizioni mediche di Vasseur, scrivendo soltanto:

Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista.

Ferrari senza Vasseur per le qualifiche

Il dirigente salterà quindi le qualifiche, che si svolgeranno dalle 16:00 di oggi 6 giugno e che vedono la Ferrari come una delle favorite per la pole position, molto importante nel circuito di Monaco, dove è complesso sorpassare in gara.

A sostituire Vasseur alla guida della Ferrari ci sarà Jerome D’Ambrosio, ex pilota con un breve passato in Formula 1 e vice del team principal della scuderia.

Il comunicato della Ferrari specifica che Vasseur sarà assente nella giornata di oggi, ma non dice nulla su domani, quando si svolgerà la gara.

Chi è Frédéric Vasseur

Vasseur è arrivato in Ferrari dopo una lunga carriera, iniziata in Formula 3 e proseguita in Formula-E, il principale campionato mondiale per monoposto elettriche.

È arrivato in Formula 1 nella stagione 2016, come team principal di Renault. L’anno successivo è passato alla Sauber, poi diventata Alfa Romeo, dove è rimasto fino al 2022.

Infine, ha sostituito Mattia Binotto a partire dal 2023 come team principal e general manager della Ferrari, ruolo che ricopre ancora oggi.