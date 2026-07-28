Ferrari si spezza dopo l'incidente in Australia a Mermaid Waters, l'influencer Sam Gordon illeso per miracolo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sam Gordon, un influencer australiano, ha distrutto la sua Ferrari SF90 schiantandosi contro un albero a Mermaid Waters, una cittadina del Queensland, uno degli Stati che compongono l’Australia. L’auto si è spezzata in due, con il motore e la trasmissione che si sono staccati dall’abitacolo e dalla parte frontale del veicolo. Nessuno, nemmeno G0rdon stesso, è rimasto ferito nell’incidente.

Ferrari spezzata in due, l’incidente dell’influencer

Nella giornata di ieri 27 luglio Sam Gordon, influencer e imprenditore immobiliare australiano, ha avuto un grave incidente con la sua Ferrari SF90.

Mentre guidava a Mermaid Waters, un sobborgo del Queensland, nel nord-est dell’Australia, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un albero.

Facebook @Gayathri Hettiarachchi

L’auto è andata completamente distrutta. La parte posteriore si è del tutto separata da quella anteriore, distaccando il motore e la trasmissione dall’abitacolo.

Gordon è rimasto illeso e non ci sono altre persone coinvolte. L’influencer è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto, che hanno constatato che l’incidente non lo aveva in alcun modo ferito.

Il commento di Gordon

Gordon ha subito commentato quanto accaduto sui propri profili social, sottolineando di aver perso da solo il controllo della vettura:

È stato un incidente folle. Sono molto sollevato che nei paraggi non ci fosse nessun altro veicolo e nessun pedone.

“Complimenti a Ferrari, che costruisce auto che pensano prima di tutto alla sicurezza dei passeggeri e del conducente” ha concluso.

La polizia del Queensland starebbe comunque indagando per assicurarsi che la causa dell’incidente sia effettivamente soltanto una perdita di controllo da parte di Gordon.

Quanto vale la Ferrari SF90 distrutta dall’influencer

La SF90 è uno dei modelli ibridi di Ferrari. Utilizza un motore V8 e tre motori elettrici, sviluppando in totale 1.000 cavalli e raggiungendo i 100 km/h da ferma in 2,5 secondi.

La versione Stradale della SF90, che è la stessa che Gordon ha distrutto, ha un prezzo di listino di 430mila euro, senza nessuna modifica o personalizzazione che può essere richiesta dal cliente.