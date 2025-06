Ferrero richiama gelato Nutella Ice Cream Pot dai supermercati Coop, Esselunga, Decò, Bennet: i lotti ritirati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ferrero ha richiamato 11 lotti di vasetti di gelato, venduti col nome Nutella Ice Cream Pot, per l’assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana. Lo hanno reso noto le catene di supermercati Coop, Decò, Esselunga e Bennet.

Quali sono i lotti ritirati

Mercoledì 25 giugno 2025 alcuni supermercati hanno riferito il richiamo di Ferrero di diversi lotti del vasetto di gelato Nutella Ice Cream Pot, da 230 grammi (460 millilitri).

Il motivo? L’assenza di ingredienti in lingua italiana nell’etichetta.

Ministero della Salute

Il prodotto richiamato

Questi i lotti ritirati, con la rispettiva data di scadenza tra parentesi, segnalati dai supermercati Coop, Decò, Esselunga e Bennet:

L354E32A00 (12 giugno 2026)

(12 giugno 2026) L355E32B00 (13 giugno 2026)

(13 giugno 2026) L355E32C00 (13 giugno 2026)

(13 giugno 2026) L356E32B00 (14 giugno 2026)

(14 giugno 2026) L356E32C00 (14 giugno 2026)

(14 giugno 2026) L356E32D00 (14 giugno 2026)

(14 giugno 2026) L357E32A00 (15 giugno 2026)

(15 giugno 2026) L357E32B00 (15 giugno 2026)

(15 giugno 2026) L007K32A00 (1 luglio 2026)

(1 luglio 2026) L007K32B00 (1 luglio 2026)

(1 luglio 2026) L008K32A00 (2 luglio 2026)

Cosa fare se si è acquistato il prodotto ritirato

Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie non è di riportarlo indietro, ma di reperire la lista ingredienti in italiano:

contattando il numero verde di Ferrero, 800909690

consultando il sito

Il precedente del 2024

Non è la prima volta che confezioni di Nutella Ice Cream Pot vengono richiamate.

Nel giugno 2024, a pochi giorni dal lancio nei supermercati, era stato ritirato un lotto per la stessa ragione: il rischio, infatti, è che persone con allergie alimentari consumino il gelato senza poter consultare la lista ingredienti in italiano.